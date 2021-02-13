В 4 выпуске грандиозного шоу "Маска" загадочные персонажи в очередной раз поражали зрителей своими выступлениями. Судьи пытались разоблачить каждого из участников, однако герои сумели еще больше запутать звездных детективов. Кто заинтриговал своим выступлением больше и чем удивил Андрей Данилко – читайте дальше.

Судьи стремятся как можно быстрее узнать, кто же скрывается под каждой из масок. Они активно задавали вопросы участникам и выражали свои догадки. Чем удивлял 4 выпуск гипершоу "Маска" – читайте в материале.

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Свекла

Первым на сцену "Маски" вышла Свекла. Она рассказала, что имеет прекрасное чувство юмора. Также она не только умеет говорить по-английски, но и поет. Свои умения она продемонстрировала в эфире, исполнив зажигательную англоязычную композицию. Перед выступлением героя звездные детективы были убеждены, что под костюмом скрывается Валерий Харчишин, однако во время выступления они заявили, что это не лидер группы "Друга ріка". Свекла исполнила песню Mark Ronson feat Bruno Mars – Uptown Funk.

Дзидзьо спросил Свеклу, давала ли она в своей жизни много автографов. На этот вопрос он получил вот какой ответ: "В моей жизни было много случаев, когда я ставил автографы, и не только на бумаге".

Знахарь

Знахарь дал судьям подсказки, которые, кажется, еще больше запутали их. Он колдовал в мистической комнате, где показал изображения Олега Винника, Оли Поляковой и Павла Зиброва. Далее он колдовал в лесу, где на загадочном языке сказал заклятие, в котором рассказал о главном дне своей жизни. На сцене "Маски" Знахарь исполнил песню Олега Винника – "Ніно". Этим персонаж изрядно поразил автора трека, ведь Олег не узнал собственного хита.

Андрей Данилко спросил Знахаря, телеведущий ли он. На это герой ответил, что теперь ведущим может быть любой: спортсмен, психолог, юрист и т.д.

Пава

Талантливая Пава талантлива во всем. Именно поэтому она принимает участие в различных талант-шоу, однако не рассекречивает, в какой роли. Также героиня отметила, что она покинула интеллектуальный спорт. А грандиозное шоу "Маска" смотрит столько людей, сколько ни вместит ни один стадион в мире, поэтому она поет здесь. Звездные детективы предполагают, что под образом Павы может скрываться Алена Винницкая. Грациозная Пава исполнила зажигательную песню Ваmboleo.

Судьи решили поинтересоваться, есть ли у Павы дети. На это участница ответила, что в ее лесу очень много птенцов.

Лев

Персонаж подсказал судьям, что он парень из города на реке, однако однажды благодаря своему таланту попал в Голливуд. Также у него было много дуэтов с женщинами. Лев отметил, что разные поколения, разные нации видели его выступления на стадионах. Андрей Данилко и Дзидзьо убеждены, что под маской мощного и романтического Льва скрывается Александр Пономарев, однако Оля Полякова и Настя Каменских не согласны с коллегами. Данилко отметил, что если в костюме не Пономарев, то он станцует на сцене полностью обнаженным. Лев спел хит Валерия Меладзе – "Небеса".

Дзидзьо спросил Льва, занимался ли он боксом. Персонаж ответил, что настоящему Льву не обязательно биться для того, чтобы показать свое могущество.

Циклоп

Циклоп показал фотографии известных артистов из детства. Героиня, которая скрывается под маской Циклопа призналась, что в начале карьеры ей помогла певица Адель, но совсем чуть-чуть. Настя Каменских отметила, что не надо забывать, что под маской скрывается блогерка, о чем стало известно во время ее предыдущего выступления. Циклоп исполнила песню Cream Soda – "Плачу на техно". Андрей Данилко предположил, что под маской может скрываться Мишель Андраде, поскольку была подсказка о том, что в стране, откуда она не едят гамбургеры, а в Википедии указано, что 2 страны, где не едят эти блюда – Боливия и Казахстан. Оля Полякова отметила, что под костюмом Циклопа может быть Jerry Heil.

Вопрос, который поставили судьи: "Была ли ты когда-нибудь в Боливии?". Циклоп ответил, что любит Боливию, Васильков и Белую Церковь.

Стрекоза

Стрекоза дала подсказку, что на данный момент она и Дзидзьо не доросли до Данилко, но уверенно опережает Винника и Каменских. Ее не впечатляет то, что Олег Винник имел дуэты со звездами мюзиклов, потому что ее родственник пел вместе с великим тенором мира. Когда Стрекоза начала петь, судьи очень удивились, поскольку раньше думали, что под маской Стрекозы женщина, а теперь сомневаются. Эпатажная Стрекоза исполнила песню Human. Она умело использовала возможности своего голоса, чем еще больше запутала звездных детективов.

Андрей Данилко поинтересовался у Стрекозы, с кем она переодевалась на физкультуру в школе: с мальчиками или с девочками. Героиня ответила, что она приходила на урок уже переодетой в спортивную форму.

Носорог

Многие девушки стремятся узнать, что скрывается за этой грубой натурой. С детства Носорог стремился быть творческим и надеется, что женщина, которая станет его навсегда, узнает его настоящего и будет всегда поддерживать. Носорог исполнил песню "Остров невезения" из культового фильма "Бриллиантовая рука".

Дзидзьо спросил, снимался ли Носорог в сериале "Коли ми вдома", на что мужчина ответил, что он смотрел этот сериал.