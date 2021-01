Во 2 выпуске впечатляющего шоу "Маска" на телеканале "Украина" зрители смогли узнать, кто стал 5 детективом и судьей. Кроме этого страна увидела 8 новых и впечатляющих выступлений звездных героев.

Целую неделю зрители с нетерпением ожидали нового выпуска, чтобы узнать имя пятого судьи шоу "Маска".

Интересно Маска 2 выпуск: кто покинул шоу и открыл свое лицо

Буряк

Первым на сцену шоу "Маска" вышел Буряк. Еще не начав петь, судьи были убеждены, что это Павел Зибров, Игорь Кондратюк, Петр Черный и Валерий Харчишин. Однако так и не смогли определиться, кто же из них прав. Персонаж исполнил украинскую песню "Смерека". После исполнения номера Оля Полякова и Дзидзьо были убеждены, что за маской скрывается спортсмен.

Бабка

Судьи были сразу поражены невероятным образом Бабки, однако едва не поссорились – это мужчина или женщина. Участник за маской дал подсказку, отметил, что команда "Мотор" для него очень близка. Когда Бабка спела, то Оля Полякова предложила, что это может быть Ирма Витовская. Позже Бабка отметила, что имеет что-то общее с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому судьи предложили, что это Елена Кравец или Елена Шоптенко. Персонаж исполнил песню Marilyn Monroe "I Wanna Be Loved By You".

Крапанка

Настя Каменских не удержалась и подбежала к участнику, чтобы убедиться, что это девочка. В своей подсказке Крапанка отметила, что она "блогиня". Персонаж спел песню одного из судей шоу – Андрея Данилко, а именно Верки Сердючки "Дольче Габбана".

Носорог

Ведущий Владимир Остапчук позволил судьям подойти к персонажу. Судьи были убеждены, что это спортсмен. Чтобы это доказать, носорог взял Олю Полякову на руки. После подсказок Настя Каменских прокомментировала, что это "сексимвол", а Оля Полякова решила, что это Ираклий Макацария или Фагот. Участник исполнил песню Antonio Banderas "Cancion del Mariachi". После выступления Носорог отметил, что с одной из женщин-судьей имел близкий контакт.

Мольфар

Судьи сразу начали думать и спорить, кто может прятаться за маской и умеет "колдовать". В подсказке Мольфар рассказал, что "когда появляется он, начинаются чудес " и имеет собственную "волшебную палочку". Участник исполнил песню группы Аллы Пугачевой "Так же как все". Во время выступления на сцене рядом с персонажем появился судья шоу – Дзидзьо.

Циклоп

Все судьи сошлись на том, что за этим персонажем скрывается девочка. Циклоп рассказала, что она очень молода и узнаваема, поэтому судьи решили, что это Jerry Heil. Персонаж исполнил песню группы Kazka "Свята".

Важно Маска 1 выпуск: загадочный иностранец среди участников и пятый судья шоу

Пава

Олег Винник решил подойти к Паве, чтобы убедиться, что за маской скрывается женщина. Пава рассказала, что она занимается творчеством и сменила коллектив на сольную карьеру. Она исполнила песню из настоящего индийского кино – "Jimmy Jimmy aaja". Андрей Данилко прокомментировал, что нет никаких вариантов для этого персонажа.

Лев

Во время первого впечатления судьи шоу предполагали, что за маской Льва скрывается – Святослав Вакарчук или Антон Савлепов. В подсказках персонаж отметил, что "видел как рождается легенда" и "мог быть на месте судей".