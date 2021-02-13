В 4 выпуске шоу "Маска" в номинации попали двое ярких персонажей. Кого зрители еще увидят на сцене гипершоу, а кто покинул его навсегда – читайте дальше.

4 выпуск загадочной "Маски" состоялся в субботу, 13 февраля. Зрители и звездные детективы голосовали за любимого персонажа в специальном приложении. Так они помогали ему попасть в следующий эфир. Не всем участникам удалось покорить сердца судей и поклонников шоу, которые сидели в зале, поэтому одному из них пришлось снять маску.

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По результатам первого голосования, которое состоялось после выступлений четырех участников, в номинацию на разоблачение попала грациозная Пава.

После того, как на сцену "Маски" вышли еще три участника, ведущий Владимир Остапчук объявил о старте второго голосования. Звездные детективы и зрители решили, что в номинацию также попадает мощный Носорог.

По решению зрителей Носорог продолжил участие в шоу, а Паве пришлось снять маску и рассекретить себя. Она расстроилась, расплакалась. Оказалось, что в костюме Павы на сцену "Маски" выходила Ирина Федишин. Это изрядно удивило звездных детективов, поскольку они думали, что маску Павы надела Алена Винницкая или Ольга Горбачева.