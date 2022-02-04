В шоу-бизнесе не хватает конфликтов, – солистка KAZKA прокомментировала скандал "НеАнгелов"

В ноябре 2021 года экс-подопечные Юрия Никитина Слава Каминская и Вика Смеюха из "НеАнгелов" публично разругались. На удивление, еще одна звезда продюсера Саша Зарицкая из KAZKA считает их скандал "классной историей".

За всю свою карьеру Александра Зарицкая и ее группа KAZKA не ссорились и не переходили дорогу знаменитым коллегам. Поэтому имя певицы никогда не связывают со скандалами, поэтому ее положительная реакция на конфликт "НеАнгелов" откровенно удивляет.

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Солистка KAZKA о скандале "НеАнгелов"

По мнению Зарицкой, Слава Каминская и Вика Смеюха, которые поливали друг друга грязью во всех интервью в течение месяца, делали правильно. На своем примере они якобы показали, что украинский шоу-бизнес не так идеален, как его рисуют.

Абсолютно классная история. Мне не хватает конфликтов в украинском шоу-бизнесе, это интересно. Есть такая тенденция, что у нас все якобы идеально, все дружат, все такие классные, а конфликтов не хватает,

– заявила солистка.

К тому же она добавила, что людям очень интересно наблюдать за ссорами звезд. Так почему не выяснять отношения публично? Правда, сама Саша Зарицкая отказалась сплетничать со Славой Деминым о коллегах, потому что якобы "со всеми дружит".

Александра Зарицкая о конфликте "НеАнгелов": смотрите видео онлайн (на 13 минуте)

Скандал "НеАнгелов" – Славы Каминской и Вики Смеюхи