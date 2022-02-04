В шоу-бизнесе не хватает конфликтов, – солистка KAZKA прокомментировала скандал "НеАнгелов"
Источник:ютуб-канал "Люкс ФМ"
В ноябре 2021 года экс-подопечные Юрия Никитина Слава Каминская и Вика Смеюха из "НеАнгелов" публично разругались. На удивление, еще одна звезда продюсера Саша Зарицкая из KAZKA считает их скандал "классной историей".
За всю свою карьеру Александра Зарицкая и ее группа KAZKA не ссорились и не переходили дорогу знаменитым коллегам. Поэтому имя певицы никогда не связывают со скандалами, поэтому ее положительная реакция на конфликт "НеАнгелов" откровенно удивляет.
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Солистка KAZKA о скандале "НеАнгелов"
По мнению Зарицкой, Слава Каминская и Вика Смеюха, которые поливали друг друга грязью во всех интервью в течение месяца, делали правильно. На своем примере они якобы показали, что украинский шоу-бизнес не так идеален, как его рисуют.
Абсолютно классная история. Мне не хватает конфликтов в украинском шоу-бизнесе, это интересно. Есть такая тенденция, что у нас все якобы идеально, все дружат, все такие классные, а конфликтов не хватает,
– заявила солистка.
К тому же она добавила, что людям очень интересно наблюдать за ссорами звезд. Так почему не выяснять отношения публично? Правда, сама Саша Зарицкая отказалась сплетничать со Славой Деминым о коллегах, потому что якобы "со всеми дружит".
Александра Зарицкая о конфликте "НеАнгелов": смотрите видео онлайн (на 13 минуте)
Скандал "НеАнгелов" – Славы Каминской и Вики Смеюхи
- Все 15 лет девушки из дуэта "НеАнгелы" не были подругами, но их открытый конфликт начался с видео Вики Смеюхи. Она на камеру разрезала торт с фото Славы Каминской.
- После ссоры в сети Виктория призналась, что страдала от буллинга Славы. Та якобы породила в ней комплексы.
- В ответ Каминская рассказала, что коллега била ее беременной, а видео с тортом сняла ради пиара перед премьерой песни.
- После многочисленных интервью Слава "обула" Вику – первой запремьерила трек "Абьюзер" и заявила, что готова нести звание "Главный абьюзер страны".