После распада дуэта "НеАнгелы" Юрий Никитин и его продюсерская компания Mamamusic полностью посвятили себя группе KAZKA. Он сразу же заметил большой потенциал Александры Зарицкой и не жалел денег на ее раскрутку. Каково было первое знакомство певицы с наставником, читайте дальше.

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Как Александра Зарицкая проходила кастинг у Юрия Никитина

Солистка группы KAZKA и Юрий Никитин познакомились в его кабинете в центре Mamamusic. Этот своеобразный кастинг состоялся быстро – Александра спела хит Адель Hello, села на шпагат и продюсер уже готов был подписывать с ней контракт.

Я захожу. Он попросил меня спеть Адель. Мы поговорили, он попросил меня сесть на шпагат. Я говорю окей и сажусь на шпагат. Он такой: "Берем",

– вспомнила Александра Зарицкая.

Теперь продюсерский центр Юрия Никитина стал для артистки вторым домом. Наставник даже иногда позволяет ей "тусоваться" в своем кабинете.

Александра Зарицкая о кастинге в кабинете Юрия Никитина: смотрите видео онлайн