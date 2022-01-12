В шортах и купальнике: Катя Осадчая показала, как отдыхает в Таиланде

Телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем и сыновьями улетела в Таиланд. Там она позирует на белом песке и показывает стильные пляжные аутфиты.

Катя Осадчая обожает море. Поэтому, как только появилась возможность, с семьей отправилась к океану. Знаменитость не только наслаждается отдыхом, но и щеголяет стройной фигурой через 4 месяца после родов.

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Пляжный look Кати Осадчей

Ведущая опубликовала фото, на котором изображена на фоне красивых растений. Катя позировала на камеру босиком в коротких розовых шортах и ​​розово-белом верхе от купальника. Наряд подчеркнул все прелести тела знаменитости.

Среди аксессуаров звезда решила дополнить пляжный look браслетом на ноге, бусами и солнцезащитными очками с черными линзами. Волосы собрала в пучок сзади, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту.

Интересное свойство сознания – о зиме дома забываешь мгновенно. Полное ощущение, что лето сейчас везде,

– с юмором написала Осадчая под фото.

Катя Осадчая в Таиланде / Фото из инстаграма ведущей

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