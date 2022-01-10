После новогодних корпоративов и празднований знаменитости массово отправляются в отпуска. В большинстве своем они выбирают теплые страны, где можно позагорать, поплавать в море или океане. Злата Огневич решила добавить в этот список сафари.

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Злата Огневич на сафари в Африке

Еще на реалити-шоу "Холостячка" Злата говорила, что любит экстремальные и неординарные развлечения. Поэтому во время долгожданного зимнего отпуска артистка решила не только отдохнуть, но и попробовать новое развлечение. В Занзибаре, где она отдыхает, отправилась на сафари.

На фото и видео, которые Огневич публикует в сети, видно, что она очень счастлива. Исполнительница отправилась на сафари, чтобы увидеть вживую всех африканских животных. Для такой поездки выбрала комфортный в то же время стильный наряд: брюки цвета хаки, завязанную на животе белую рубашку, коричневый пояс и соломенную шляпу. Волосы уложили в естественные кудри, а на лице сделали легкий макияж в натуральных тонах.

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Текст публикации Златы Огневич:

Провести отпуск в Африке – лучшее решение. От эмоций здесь меня просто разрывает на молекулы. Я поехала именно в ту часть Африки, где есть что посмотреть и удивиться. Прекрасная Танзания и сотни километров за 2 дня, все буквально утопает в зелени, а еще настоящее африканское сафари. Это и есть то, ради чего я все это придумала.

Стоит приобрести сафари минимально на 3 дня: и животных больше увидеть, и саму Танзанию, а еще Килиманджаро! Название меня уже очаровывает. Будьте готовы, что ездить нужно много, в том числе по бездорожью. А еще солнце очень жжет, но мне как раз кайфово, я попала в идеальный климат.

За 2 дня я побывала в 2 Национальных парках, увидела столько животных, что даже не снилось: леопардов, львов, слонов, жирафов, африканского буйвола, бегемотов, фламинго, мараба, зебры, антилоп, носорогов и многих других. И все они в природной среде, а не в клетках. Здесь все по-другому: полная свобода и много солнца. Я очень счастлива здесь.