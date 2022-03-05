На днях певец Максим Барских нарвался на угрозы одного из популярнейших артистов России – Тимати. Все потому, что назвал страну-агрессорку дырявой. Рэпер агрессивно ответил ему, но за украинца тут же вступился Потап. Следом за ним в перепалку вмешался режиссер Алан Бадоев, снимавший клипы для половины российского шоу-биза.

Что этому предшествовало Выбираешь слабее и обижаешь, – Потап пригрозил Тимати, который "наехал" на Макса Барских

Алан Бадоев пригласил Тимати в выжженную оккупантами Украину

"Тимати, твоя риторика понятна, люди в общем-то привыкли к ней после каждого Муз-ТВ. Ты часто выражаешься подобным образом, пытаясь оттянуть на себя кусочек внимания. Я не думаю, что это кого-то удивляет. Ты часто обижаешь людей, а потом пишешь с ними дуэты. К этому тоже мы привыкли, думаю, Филипп Киркоров это может подтвердить. Это не имеет значения сейчас, и вчера тебе не ответил ни я, ни Максим. По одной причине – никогда . Просто никогда вниманием одаривать мелочь", – высказался режиссер.

У нас гибнут люди, Тимати, и наши города разрушают. И только в этом суть. И я знаю, что придет время, и я приглашу тебя в Украину. Просто пройтись по тому, что осталось, чтобы ты посмотрел в глаза людей,

– сказал Алан Бадоев.

Алан Бадоев пригласил Тимати в Украину / Видео с инстаграма клипмейкера

Напомним, Потапу и Максу Барских, которые на весь мир рассказывают правду об агрессии России в Украине, поступали угрозы . С русских номеров им писали: "Мы тебя нашли. Жди гостей". Однако артистов не запугать, они дерзко отвечают всем, кто верит путинской пропаганде.