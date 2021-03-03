Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в роскошной фотосессии для глянца Elle. Также она рассказала об отношениях в браке с актером Джейсоном Стейтемом.

Знаменитая британская модель Рози Хантингтон-Уайтли недавно снялась в откровенной фотосессии для глянца. Не менее откровенным было ее интервью для издания, где она поделилась деталями отношений с Джейсоном Стейтемом.

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Рози Хантингтон-Уайтли о браке со Стейтемом

Стоит отметить, что пара 6 лет находится в браке, несмотря на большой разрыв в возрасте. Так, модель моложе актера на 20 лет. Рози рассказала, как впервые встретила Джейсона.

Я помню первый вечер, когда я встретила его и провела с ним время. Я помню, как позвонила своему другу на следующий день и сказала: "Ого, он неожиданно оказался не тем, кем я думала. Он такой сдержанный и скромный, он действительно веселый, харизматичный и энергичный",

– рассказала модель.

Девушка добавила, что она не ожидала таких черт от актера, в то же время, это ее привлекало. "Он знает цену фунта. И он понимает, что такое тяжелый труд... Он не играл в кино, пока ему не исполнилось тридцать, так что у него был большой отрезок жизни, когда он был художником и декоратором, стоял за рыночным прилавком и занимался торговлей", – рассказала Хантингтон-Уайтли.

Модель отметила, что ее муж простой и приземленный, а это очень ей нравится.

Рози Хантингтон-Уайтли о сыне и своем возрасте

Британская звезда поделилась, что у сына ее характер, а также характер своего отца. Он очень упрямый и любит все контролировать.

"Моя мама скажет вам, что мне никогда не нравилось, когда мне говорили, что мне делать. И сейчас я вижу это в своем сыне. Джейсон такой же. Он любит контролировать ситуацию и иногда именно поэтому возникают трения в наших отношениях – мы оба невероятно упрямы. А теперь у нас есть этот трехлетний упрямый маленький парень, так что в нашем доме он наверняка может стать главным героем боевых действий", – призналась звезда.

Супермодель призналась, что уже начала замечать морщины на своем лице.

Меня всегда тянуло к людям, которые немного старше меня... очевидно. Так что я только начинаю видеть тонкие морщины и, возможно, вещи не совсем так сидят на мне, как это было до рождения ребенка, но меня все устраивает,

– отметила она.

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