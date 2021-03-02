Жена голливудского актера Хилария Болдуин рассекретила пол и назвала имя шестого ребенка. У Алека и Хиларии родилась девочка Люсия. Женщина поделилась трогательным фото дочери.

Недавно стало известно, что супруги Алек и Хилария Болдуин стали родителями в шестой раз. Супруга актера сообщила, что у них родилась девочка, ее назвали Люсией.

Не пропустите "Чудо-женщина" Галь Гадот в третий раз беременна

Фото дочери Алека и Хиларии Болдуин

Жена голливудского актера решила поделиться деталями о новорожденной крохе. Также она показала ее фото вблизи.

Люсия Болдуин изображена на фотографии в нежно-розовом наряде с принтом. Она спала, прижав маленькую ручку к лицу. Трогательное фото дочери Алека и Хиларии растрогало сеть.

Мы так влюблены в свою дочь Люсию. Так же, как и твои братья и сестры, ты являешься мечтой, ставшей реальностью,

– написала под фото Хилария Болдуин.



Дочь Алека и Хиларии Болдуин / Фото из инстаграма Хиларии Болдуин

Что известно о шестом ребенке супругов