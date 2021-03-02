Хилария Болдуин рассекретила пол и имя шестого ребенка: трогательное фото
Жена голливудского актера Хилария Болдуин рассекретила пол и назвала имя шестого ребенка. У Алека и Хиларии родилась девочка Люсия. Женщина поделилась трогательным фото дочери.
Источник:инстаграм Хиларии Болдуин
Недавно стало известно, что супруги Алек и Хилария Болдуин стали родителями в шестой раз. Супруга актера сообщила, что у них родилась девочка, ее назвали Люсией.
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Фото дочери Алека и Хиларии Болдуин
Жена голливудского актера решила поделиться деталями о новорожденной крохе. Также она показала ее фото вблизи.
Люсия Болдуин изображена на фотографии в нежно-розовом наряде с принтом. Она спала, прижав маленькую ручку к лицу. Трогательное фото дочери Алека и Хиларии растрогало сеть.
Мы так влюблены в свою дочь Люсию. Так же, как и твои братья и сестры, ты являешься мечтой, ставшей реальностью,
– написала под фото Хилария Болдуин.
Дочь Алека и Хиларии Болдуин / Фото из инстаграма Хиларии Болдуин
Что известно о шестом ребенке супругов
- Алек и Хилария не говорили ранее о том, что ожидают рождения ребенка. Супруга актера сообщила радостную весть фотографией, где позировала почти вся семья.
- Люсия Болдуин появилась на свет через 5 месяцев после того, как у пары родился пятый ребенок. Поэтому поклонники подозревают, что девочку могла родить суррогатная мать.
- Голливудский актер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз – он имеет ребенка от предыдущего брака с Ким Бейсингер.
- Алек и Хилария воспитывают еще пятерых детей – одну дочь и четырех сыновей.
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