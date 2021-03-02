62-летний голливудский актер Алек Болдуин и его 36-летняя жена Хилария в шестой раз стали родителями. Звездная жена опубликовала фото с детьми, где показала новорожденную кроху.

Супруги ошеломили поклонников. Пара не признавалась, что ожидает рождения шестого ребенка и только после появления малыша на свет поделилась общей фотографией.

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Фото Хиларии Болдуин с детьми

Женщина позировала на кровати вместе со всеми детьми, которые мило улыбались на камеру. В сентябре 2020 года она после двух выкидышей родила сына, который на фото лежит рядом с ней. Также видим малютку, которую Хилария нежно обнимает и с улыбкой смотрит на нее.

Пока неизвестно, кто родился у пары – мальчик или девочка. Малыш запечатлен на снимке в розовой одежде, однако официально супруги пока не объявили пол шестого ребенка.

В подписи к публикации Болдуин написала цифру 7 и добавила смайлик в виде красного сердечка. Отметим, что для актера этот ребенок уже седьмой, поскольку он еще имеет дочь от предыдущего брака с Ким Бейсингер.



Хилария Болдуин с детьми / Фото из инстаграма Хиларии Болдуин

Что известно о детях и выкидышах Хиларии Болдуин