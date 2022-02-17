Шейлин Вудли и Аарон Роджерс разошлись через год после помолвки, – СМИ
Источник:People
Звезда "Дивергента" Шейлин Вудли и спортсмен Аарон Роджерс разошлись. Причиной стало то, что Роджерс якобы поставил на первый план карьеру.
Известная актриса Шейлин Вудли и звезда американского футбола Аарон Роджерс разорвали отношения. Об этом сообщают источники, близкие к паре.
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Почему разошлись Шейлин Вудли и Аарон Роджерс
По словам инсайдеров, инициатором расставания стала Шейлин Вудли. Тогда как причиной стала карьера Рождерса.
Было очень много препятствий. Они оба взрослые люди и решили расстаться полюбовно,
– сообщают источники.
"В то время, как Шейлин всячески поддерживает карьеру Аарона, он поставил футбол на первое место, и они почти не проводили время вместе. Она постоянно чувствовала, что он пренебрегает их отношениями. В конце концов они оба были несчастливы", – добавило издание.
Шейлин Вудли и Аарон Роджерс / Фото People
Что известно о романе Шейлин Вудли и Аарон Роджерс
- В феврале 2021 году в прессе стали ходить слухи о романтических отношениях знаменитостей. Они якобы развивали роман на расстоянии из-за коронавируса.
- Всего лишь через несколько дней футболист на одном из мероприятий поблагодарил свою невесту, что спровоцировало слухи об их помолвке.
- Но впоследствии Шейлин Вудли подтвердила, что она обручилась с Аароном Роджерсом "уже давно". Она добавляла, что в детстве мечтала выйти замуж за футболиста.