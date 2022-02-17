Шейлин Вудли и Аарон Роджерс разошлись через год после помолвки, – СМИ

Звезда "Дивергента" Шейлин Вудли и спортсмен Аарон Роджерс разошлись. Причиной стало то, что Роджерс якобы поставил на первый план карьеру.

Известная актриса Шейлин Вудли и звезда американского футбола Аарон Роджерс разорвали отношения. Об этом сообщают источники, близкие к паре.

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Почему разошлись Шейлин Вудли и Аарон Роджерс

По словам инсайдеров, инициатором расставания стала Шейлин Вудли. Тогда как причиной стала карьера Рождерса.

Было очень много препятствий. Они оба взрослые люди и решили расстаться полюбовно,

– сообщают источники.

"В то время, как Шейлин всячески поддерживает карьеру Аарона, он поставил футбол на первое место, и они почти не проводили время вместе. Она постоянно чувствовала, что он пренебрегает их отношениями. В конце концов они оба были несчастливы", – добавило издание.

Шейлин Вудли и Аарон Роджерс / Фото People

Что известно о романе Шейлин Вудли и Аарон Роджерс