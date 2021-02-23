Официально: Шейлин Вудли подтвердила помолвку с Аароном Роджерсом
Звезда "Дивергент" Шейлин Вудли подтвердила новость о помолвке с футболистом Аароном Роджерсом. Она рассказала об отношениях в новом интервью.
Источник:The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Слухи о помолвке известной американской актрисы и футболиста появились еще в начале месяца. Однако Шейлин Вудли подтвердила их официально только вчера, 22 февраля.
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Помолвка Шейлин Вудли и Аарон Роджерс
Ведущий шоу, которое посетила звезда "Дивергент", рассказал, что читает множество новостей о ее всевозможных помолвках. Шейлин Вудли призналась, что также их читает и они являются правдой.
Я тоже это читала, что немного смешно ... Да, мы помолвлены. Но для нас это не новость. Мы уже давно помолвлены. Да, мы обручились некоторое время назад, и Аарон замечательный, невероятный человек,
– поделилась Шейлин Вудли.
Актриса рассказала, что она никогда не думала о том, что когда-нибудь выйдет замуж за футболиста. Однако добавила, что в детстве она мечтала о таком будущем. Шэйлин также поделилась, что ее собака очень сильно любит Аарона.
Когда я впервые встретила его, мне кажется, что моя собака как оттянула меня в сторону и сказала: "Если ты не увидишься с этим чуваком, я отрекусь от тебя как от матери, так как те три фута, которые я бегу с тобой, когда ты бросаешь мяч, это ничто по сравнению с марафоном, который я могу пробежать с ним",
– с юмором рассказала звезда.
Шейлин Вудли добавила, что они с Аароном познакомились в "причудливое" время пандемии коронавируса, когда все стадионы были недоступны для зрителей, поэтому она не могла наблюдать за матчами бойфренда. Актриса отметила, что не очень разбирается в спорте, особенно американском, поэтому она все еще пытается понять футбол.
Смотрите интервью с Шейлин Вудли онлайн:
Напомним, информация о романе Шейлин Вудли и Аарона Роджерса появились около месяца назад. Было известно, что пара общается на расстоянии. Однако впоследствии футболист на одном из мероприятий поблагодарил свою невесту, что спровоцировало слухи об их помолвке.
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