Игрок в американский футбол Аарон Роджерс объявил, что в 2020 году обручился. Это произошло после того, как пресса взорвалась новостями о возможном романе спортсмена со звездой "Дивергента" Шейлин Вудли.

В СМИ подозревают, что игрок в американский футбол Аарон Роджерс помолвлен с актрисой, звездой фильма "Дивергент" Шейлин Вудли.

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Аарон Роджерс объявил о помолвке

Спортсмен посетил виртуальную церемонию награждения NFL MVP Award – Национальной футбольной лиги. Аарон произнес короткую речь, где поблагодарил за то, что в третий раз получает награду.

2020 год, безусловно, был бешеным годом, наполненным большим количеством изменений, ростом и впечатляющими памятными моментами,

– высказался игрок в американский футбол.

Затем Аарон Роджерс признался, что в 2020 году он "обручился и сыграл в лучший футбол за всю карьеру". Спортсмен поблагодарил своих поклонников, команду и невесту за поддержку.

Поскольку ранее стало известно о романе звезды "Дивергента" Шейлин Вудли и Аарона Роджерса, то, вполне вероятно, что невестой футболиста является именно Шэйлин. Однако сами звезды никак не комментируют и не подтверждают отношения и возможную помолвку.

For the third time in his career, Aaron Rodgers is crowned the NFL's Most Valuable Player.



A bad man. pic.twitter.com/3hQPB00HOf — CBS Sports (@CBSSports) February 7, 2021

Что известно о романе Шейлин Вудли и Аарона Роджерса

29-летняя актриса и 37-летний игрок в американский футбол не живут вместе, а развивают роман на расстоянии. В частности, Шейлин Вудли снимается в кино в Канаде, Аарон Роджерс живет в США, где играет за команду Green Bay Packers

Они виделись и поддерживали связь. Они продолжают общаться и встречаться, когда могут. Они оба сосредоточены на своей карьере, но все равно находят время друг для друга,

– пишет издание.

Неизвестно, как долго длятся отношения между звездами.