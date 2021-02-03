Успешная актриса, звезда "Дивергента" Шейли Вудли закрутила роман с игроком в американский футбол Аароном Роджерсом. Пока у пары продолжаются отношения на расстоянии, а сколько времени они встречаются – неизвестно.

Источник: E! News

Звезда фильма "Дивергент" и сериала "Большая маленькая ложь" Шейлин Вудли не афиширует новости своей личной жизни. О ее новом романе стало известно из источников, приближенных к актрисе.

К теме Актриса Ребел Уилсон разошлась с молодым бойфрендом

Шейлин Вудли встречается с Аароном Роджерсом

29-летняя актриса и 37-летний игрок в американский футбол держали свои отношения в секрете. Сейчас они не живут вместе, а развивают роман на расстоянии.

Они виделись и поддерживали связь. Они продолжают общаться и встречаться, когда могут. Они оба сосредоточены на своей карьере, но одинаково находят время друг для друга,

- пишет издание.

Шейлин Вудли снимается в кино в Канаде, зато Аарон Роджерс живет в США. Он играет за команду Green Bay Packers на национальном чемпионате страны. Также неизвестно, как долго у пары романтические отношения.

Предыдущие романы Шейлин и Аарона

Игрок в американский футбол два года встречался со спортсменкой Даникой Патрик, а также имел отношения с актрисой Оливией Манн.

Шейлин Вудли в 2017 году рассекретила отношения с регбистом Беном Волаволою. Звезда призналась, что роман завершился весной прошлого года. Актриса рассказала, что они были очень близко к браку и к тому, чтобы завести детей. Но по словам звезды "Дивергента", она не была к этому готова.