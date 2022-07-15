Сергей Жадан получил премию Анны Арендт за политическое мышление

Украинский поэт продолжает собирать европейские награды, и в этот раз ею стала премия Анны Арендт за то, что Жадан является "великим повествователем, который продолжает традицию центральноевропейской литературы и одновременно революционизирует ее".

Награду вручат Жадану 2 декабря 2022 г. в ратуше города Бремена, Германия. Такой премией награждают людей, борющихся с вызовами, несмотря на публичность. Призовой фонд за награду – 10 тысяч евро.

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Как сообщили на сайте Фонда Генриха Белля, жюри отметило, что "взгляды, которые Сергей Жадан предлагает своим читателям на украинское общество, то, как он рассказывает о выживании в войне (2014), уникальны в новейшей европейской литературе".

Представители фонда отмечают, что из книг Жадана читатели узнают, как в травматической среде рождается новая гражданская элита, а сам автор не только описывает то, что видит, но и непосредственно участвует в этом. В частности, жюри отметило музыкальный талант Жадана, вспомнив его панк-группу "Собаки в космосе".

Жадан является великим гражданином в понимании Арендт, заботящегося об обществе, в котором живет и работает, активно помогая тому, чтобы граждане не падали духом во время русско-захватнической войны,

– добавили в заявлении.

Реакция Жадана на награду

В своем фейсбуке Сергей поблагодарил за отличие жюри и особенно украинцев.

"Очень благодарен жюри за эту награду. Могу лишь еще раз повторить, что сейчас все награды, полученные украинским искусством в мире, прежде всего награды нашим читателям, слушателям и зрителям, то есть миллионам украинцев, которые своей борьбой, своим сопротивлением, своим ежедневным трудом". мире Украину. Большая честь быть причастным к этому народу и к этой культуре. Еще раз всем спасибо", – написал Жадан.

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