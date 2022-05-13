Идею наградить Сергея Жадана из Харькова предложил редактор издания Адам Михник. Среди кандидатов на награду были Владимир Зеленский, Ирина Верещук, мэры Киева, Мариуполя, Николаева и Харькова, а также украинские командиры и дипломаты, военные и спасатели.

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Когда мы обсуждали лауреата нынешнего или лауреата, было понятно, что надо чествовать кого-то из Украины, человека, причастного к борьбе. Список заслуг очень длинный... Украина стала страной героев,

– говорят в издании.

Однако Михник обратил внимание на то, что Жадан, несмотря на жесткие военные действия в Харькове, остался в городе и не выехал из-за российской агрессии.

"Он не уехал, несмотря на то, что россияне жестоко бомбят город. Он занялся тем, к чему были призваны писатели во время войны: поднимать людям настроение, приводить в чувство их сердца, организовывать концерты в станциях харьковского метро. Он посещает раненых в госпитале. Развозит гуманитарную помощь солдатам на фронте. В то же время он защищает украинскую культуру от России. Такой чрезвычайной фигурой является Сергей Жадан. Наш "Человек года" 2022 года", – подчеркнули в Gazeta Wyborcza.

Реакция Сергея Жадана

Украинец уже отреагировал на звание от дружественной страны Польши.

"Спасибо "Газете Выборчей" за звание "Человека года". Хотя прекрасно понимаю всю условность этого определения – сейчас все украинцы, которые дерутся за свою страну, работающие на нее, являются "Людьми Года", людьми с большой буквы. Честь и счастье жить рядом с ними в одно время и в одной стране. И огромная благодарность польскому народу за поддержку и помощь. Вместе победим империю зла. Всем спасибо, всех люблю. Слава Украине!" – написал Жадан в своем фейсбуке.



Сергей Жадан в Харькове / Фото из фейсбука поэта

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