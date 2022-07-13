Несмотря на постоянные обстрелы и тревоги в городе, часто включающиеся после того, как что-то "прилетает", харьковчане пытаются жить дальше. Они продолжают ходить в кафе, работать на работах, вести домашний обиход.

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"Днем город живет своей привычной жизнью, только водители вынуждены обходить перекрытые улицы, на которых были свежие прилеты. По дождям в парках сыро, зелень еще свежая, не выгорела. В ресторанах сидит летняя расслабленная публика. Правда, среди гражданских время от времени встречаются военные, напоминая, что война совсем рядом. Пока вот писал – несколько раз прилетело. Но вместе с тем откуда-то слышится смех – кто-то переговаривается в темноте, что-то пересказывает, почему-то радуется. Жизнь продолжается, город дышит, лето подходит к середине", – рассказал Жадан.

Говорит, сейчас Харьков сильно обстреливают. "Если раньше стреляли только ночью, в темноте, то сейчас делают это среди бела дня – демонстративно, не таясь". Ночью тоже "прилетает", но каждое утро жители города списываются, спрашивают все ли живые или никому не прилетело, и дальше продолжают жить.



Харьковское небо глазами Сергея Жадана / Фото из инстаграмма поэта

Несколько дней назад Сергей Жадан побывал во Львове с благотворительным литературным вечером, где удалось собрать 600 тысяч гривен. Эти деньги мужчина направит на закупку автомобилей для военных.

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