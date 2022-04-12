Как рассказал Сергей, Франк Ширрмахер был легендарным журналистом и издателем газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ее основали в 1949 году в городе Франкфурт-на-Майне.

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Премия Свободы в этом году вручается впервые вместе с традиционной премией фонда. Спасибо организаторам за этот жест поддержки Украины – для нас сегодня внимание и поддержка мира действительно очень важно. Денежную составляющую премии – 10 000 швейцарских франков – рад отдам на волонтерские нужды: куплю пару бусов для хороших людей,

– сообщил Жадан.

Писатель лаконично добавил, что "работаем дальше, работаем на победу". Преданные поклонники Жадана с радостью поздравили его с победой и пожелали новых творческих побед.