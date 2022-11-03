Сергей Жадан спутал прилет с группой Pink Floyd, когда слушал музыку в Харькове
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Украинский писатель Сергей Жадан один из немногих публичных людей, что не покинули Харьков, несмотря на постоянные обстрелы. Прилеты его так закалили, что очередной взрыв он спутал со звуковым эффектом от Pink Floyd.
В соцсетях Сергей Жадан рассказал, что слушал олдскульный трек британских рокеров Pink Floyd и прозевал прилет неподалеку. После этого писатель заговорил о том, как полномасштабная война исказила восприятие звуков и других вещей.
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Жадан спутал прилет с музыкой Pink Floyd
Слушаем вчера Pink Floyd. Вдруг становится много низких. Какие у них интересные звуковые эффекты в 70-х были, говорю. Потом доходит, что это был прилет,
– шокировал Сергей Жадан.
"За эти месяцы изменилось чувство и восприятие многих вещей. Внутренне напрягаешься на каждый резкий уличный возглас и не замечаешь дыма за окном. Берегите себя", – добавил писатель.
Сергей Жадан спутал звук взрыва с музыкой Pink Floyd / Фото из фейсбука
- Напомним, британская рок-группа Pink Floyd мощно поддерживает Украину. В марте солист Дэвид Гилмор позвонил Андрею Хлывнюку после осколочного ранения и предложил сотрудничество.
- В апреле Pink Floyd выпустил песню с вокалом лидера "Бумбокса" – "Ой у лузі червона калина". Трек Hey, Hey, Rise Up быстро покорил iTunes и взлетел на первую строчку в 25 странах, а собранные от его релиза средства идут на поддержку Украины.
- В то же время бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс считает вторжение России "гражданской войной" и советует Зеленскому пойти на уступки Путину.