Сергей Жадан спутал прилет с группой Pink Floyd, когда слушал музыку в Харькове

Украинский писатель Сергей Жадан один из немногих публичных людей, что не покинули Харьков, несмотря на постоянные обстрелы. Прилеты его так закалили, что очередной взрыв он спутал со звуковым эффектом от Pink Floyd.

В соцсетях Сергей Жадан рассказал, что слушал олдскульный трек британских рокеров Pink Floyd и прозевал прилет неподалеку. После этого писатель заговорил о том, как полномасштабная война исказила восприятие звуков и других вещей.

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Жадан спутал прилет с музыкой Pink Floyd

Слушаем вчера Pink Floyd. Вдруг становится много низких. Какие у них интересные звуковые эффекты в 70-х были, говорю. Потом доходит, что это был прилет,

– шокировал Сергей Жадан.

"За эти месяцы изменилось чувство и восприятие многих вещей. Внутренне напрягаешься на каждый резкий уличный возглас и не замечаешь дыма за окном. Берегите себя", – добавил писатель.

Сергей Жадан спутал звук взрыва с музыкой Pink Floyd / Фото из фейсбука