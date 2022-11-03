В соцсетях Сергей Жадан рассказал, что слушал олдскульный трек британских рокеров Pink Floyd и прозевал прилет неподалеку. После этого писатель заговорил о том, как полномасштабная война исказила восприятие звуков и других вещей.
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Жадан спутал прилет с музыкой Pink Floyd
Слушаем вчера Pink Floyd. Вдруг становится много низких. Какие у них интересные звуковые эффекты в 70-х были, говорю. Потом доходит, что это был прилет,
– шокировал Сергей Жадан.
"За эти месяцы изменилось чувство и восприятие многих вещей. Внутренне напрягаешься на каждый резкий уличный возглас и не замечаешь дыма за окном. Берегите себя", – добавил писатель.
Сергей Жадан спутал звук взрыва с музыкой Pink Floyd / Фото из фейсбука
- Напомним, британская рок-группа Pink Floyd мощно поддерживает Украину. В марте солист Дэвид Гилмор позвонил Андрею Хлывнюку после осколочного ранения и предложил сотрудничество.
- В апреле Pink Floyd выпустил песню с вокалом лидера "Бумбокса" – "Ой у лузі червона калина". Трек Hey, Hey, Rise Up быстро покорил iTunes и взлетел на первую строчку в 25 странах, а собранные от его релиза средства идут на поддержку Украины.
- В то же время бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс считает вторжение России "гражданской войной" и советует Зеленскому пойти на уступки Путину.