В соцсетях Сергей Жадан рассказал, что слушал олдскульный трек британских рокеров Pink Floyd и прозевал прилет неподалеку. После этого писатель заговорил о том, как полномасштабная война исказила восприятие звуков и других вещей.

Интересно Кристина Соловий перепела трек на стихотворение Сергея Жадана: как отреагировал поэт

Жадан спутал прилет с музыкой Pink Floyd

Слушаем вчера Pink Floyd. Вдруг становится много низких. Какие у них интересные звуковые эффекты в 70-х были, говорю. Потом доходит, что это был прилет,

– шокировал Сергей Жадан.

"За эти месяцы изменилось чувство и восприятие многих вещей. Внутренне напрягаешься на каждый резкий уличный возглас и не замечаешь дыма за окном. Берегите себя", – добавил писатель.

Сергей Жадан спутал звук взрыва с музыкой Pink Floyd / Фото из фейсбука