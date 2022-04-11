Британцы из Pink Floyd впервые за 28 лет прервали молчание и выпустили новую музыку. К тому же не с кем-либо , а с Андреем Хлывнюком, который защищает Украину в войне с Россией. Так рокеры выступили против "подлого вторжения против независимой, мирной демократической страны", а мир их поддержал.

Важно Pink Floyd выпустил песню с вокалом Андрея Хлывнюка "Ой у лузі червона калина"

Дуэт Pink Floyd с Андреем Хлывнюком на первом месте в iTunes

Хит Hey, Hey, Rise Up с вокалом Андрея Хлывнюка возглавил чарты сервиса и іTunes в 25 странах мира – от США до Новой Зеландии. "Бумбокс" этому очень рад, однако дело не во всемирной популярности, а в приличной сумме за прослушивание, которая будет направлена на гуманитарную помощь Украине.

Сингл Hey, Hey, Rise Up на первом месте в чартах iTunes. Учитывая, что собранные от релиза деньги уходят в Украину, кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмору,

– скромно прокомментировал "Бумбокс".

Примечательно, что на ютубе клип Hey, Hey, Rise Up собрал почти 7 миллионов просмотров – 6 миллионов 863 тысячи, на момент написания новости. Трек доступен также на Spotify, Apple Music и Deezer. Pink Floyd и Андрей Хливнюк – Hey, Hey Rise Up: слушайте песню онлайн

Интересно, что название Hey, Hey, Rise Up вдохновлено строками из песни " Ой у лузі червона калина " – " А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо " . Она стала народным гимном после того, как Андрей Хливнюк спел ее на Софийской площади в Киеве. К теме Украинский шоу-биз вслед за Хлывнюком спел "Ой, у лузі червона калина": видео до мурашек Полный текст публикации "Бумбокса":