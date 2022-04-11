Британцы из Pink Floyd впервые за 28 лет прервали молчание и выпустили новую музыку. К тому же не с кем-либо, а с Андреем Хлывнюком, который защищает Украину в войне с Россией. Так рокеры выступили против "подлого вторжения против независимой, мирной демократической страны", а мир их поддержал.
Важно Pink Floyd выпустил песню с вокалом Андрея Хлывнюка "Ой у лузі червона калина"
Дуэт Pink Floyd с Андреем Хлывнюком на первом месте в iTunes
Хит Hey, Hey, Rise Up с вокалом Андрея Хлывнюка возглавил чарты сервиса и іTunes в 25 странах мира – от США до Новой Зеландии. "Бумбокс" этому очень рад, однако дело не во всемирной популярности, а в приличной сумме за прослушивание, которая будет направлена на гуманитарную помощь Украине.
Сингл Hey, Hey, Rise Up на первом месте в чартах iTunes. Учитывая, что собранные от релиза деньги уходят в Украину, кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмору,
– скромно прокомментировал "Бумбокс".
США, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Канада, Польша, Чехия, Финляндия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Южная Африка, Швеция Швейцария – сингл Hey, Hey, Rise Up на первом месте в чартах iTunes. Учитывая, что собранные от релиза деньги уходят в Украину, кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмору.