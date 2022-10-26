Украинская певица Кристина Соловий уехала в европейский тур, чтобы обеспечить защитников амуницией. На одном из концертов звезда перепела песню группы "Мертвый петух" "Я умру от простуды" – ее выпустили в 2011 году.

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Сергей Жадан о Кристине Соловий

Слова песни "Я умру от простуды" – стихотворение Сергея Жадана. Поэт и писатель распространил видео с концерта Кристины Соловой и поделился, как ему новое исполнение от певицы.

Кристина удивительно перепела давнюю петушиную песню, придав ей какой-то силы и чувствительности. Я этот текст писал давно и, честно говоря, совсем не об этой войне. Но иногда речь управляет нами куда увереннее, чем мы ею, и свидетельствует о нас максимально правдиво.

– признался Сергей Жадан.

Как Кристина Соловий перепела трек на слова Жадана: видео

Также художник обратился к подписчикам из Чехии и Германии и рассказал, что там вскоре пройдут концерты Кристины Соловой. "Не упустите, сходите – это очень сильно и честно", – отозвался о коллеге Жадан.

В сети согласны с писателем и делятся впечатлениями от видео: