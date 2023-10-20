Сергей Жадан и Кристина Соловий взбудоражили сеть чувственным клипом: фаны в восторге от трека
Источник:Жадан и Собаки и Кристина Соловой
Украинская певица Кристина Соловий вместе с популярной группой Сергея Жадана представила новую песню "Сердце". Видео снимали во Львове. Поклонники уже фанатеют от нового трека и чувственного клипа пары.
Фаны давно подозревают, что между Жаданом и Соловий роман. Пара не признается в отношениях, однако часто проводит время вместе.
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Теперь они удивили общим треком. Клип получился очень романтичным, а от песни фаны просто в восторге.
Жадан и Соловий презентовали общий трек
Певица Кристина Соловий снялась в клипе на песню "Сердце" вместе с группой "Жадан и Собаки". Видео снимали во Львове, многие кадры были сделаны в церкви святого Андрея Первозванного.
Как отметили артисты, трек "Сердце" – это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость.
Эта песня о смелых людях, борющихся за важные для себя вещи. Смотрите клип, слушайте песню и помните – что рядом с любовью никогда не может стоять раскаяние,
– говорится в описании.
Клип Сергея Жадана и Кристины Соловий: смотрите видео
Фаны в восторге от трека
Поклонники артистов очень обрадовались, увидев пару вместе. Песня ей очень поразила, ведь в ней воспевается любовь. Фаны отмечают, что они слушают трек на повторе:
- "Как же это красиво, талантливо, безупречно! Слова затрагивают душу и отзываются! Такие муравьи по телу! Это просто шедевр!"
- "Боже, ну какие же вы очаровательны! Невероятная песня и невероятный клип!"
- "Очень хороший клип и нежная песня!"
- "Прокайфовала всю песню. Клип прекрасен. Очень удачное сочетание нежного и драйвового".
- "Неожиданно лирически, как для Жадана, но очень хорошо".
- "Колоба года, филигранный клип и чувственная песня, спасибо!"
- "Вау! Как теперь перестать напевать?"
Слухи о романе между Жаданом и Соловий: коротко
- Уже несколько месяцев украинцы сплетничают об отношениях пары. Начались они еще в начале мая, когда Кристину Соловий и Сергея Жадана заметили в парке. гуляли за ручки.
- 24 июня на сольном концерте группы "Жадан и Собаки" Кристины Соловий вместе с писателем спела совместную композицию. Исполнители на сцене держались за руки и обнимались.
- Сам писатель в этом году развелся. С супругой Ириной Куницыной Сергей Жадан был в браке 15 лет и имеет от нее 10-летнюю дочь Марию.