В интервью 24 Канала Танчинец рассказал о своей службе в ВСУ, общении с семьей на расстоянии и языковом вопросе. Артист также признался, сколько удалось заработать на нужды армии.

Интересно Сергей Танчинец из БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ честно ответил, приходила ли ему повестка

Сколько БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ собрали для ВСУ

Танчинец подчеркнул, что не любит эти подсчеты, но приблизительную сумму знает. По его словам, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ собрали для ВСУ около 34 – 35 миллионов гривен.

Справка! Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в начале полномасштабной войны вступил в терроборону, но через несколько дней стал волонтером. Он заявил, что так может быть полезнее. Кроме того, группа не только собирает средства для армии, но и пишет песни о военных. В частности, в этом году БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовали щемящий трек "Вернись живым". Ее посвятили всем украинским защитникам, которых дома ждут родные

Танчинец о проблемах выезда артистов за границу

Лидер группы отметил, что эти проблемы остались. Но, по его мнению, в такой ситуации это логично.

Мы уезжали в Европу и едва успели получить разрешение. Министр культуры занимает принципиальную позицию, не имеет свой/не свой. Должен быть военный учет, у всех должны быть военные билеты, все документы,

– заявил Танчинец.

Он добавил, что артисты из его группы делают все документы, как пишет закон, как требовали правила от Минкульта. "И на основе этих всех документов получили официальное разрешение и уехали за границу", – подтвердил Сергей.

Раньше Танчинец высказался о комике Щегеля бежавший за границу, получив разрешение как артист. Лидер группы заявил, что Щегель просто поиздевался над государством, в котором жил, и над людьми, которые сейчас должны выезжать за границу.

Как изменили правила выезда артистов

Добавим, что 14 марта министр культуры Александр Ткаченко объявил, что украинским артистам разрешат выступать за границей, но требования к этим поездкам станут более жесткими.

Деятели культуры, которые хотят уехать за границу, должны предоставить:

подтверждение, что в их организациях проводят военный учет;

контракты, где сказано, зачем они едут;

отчеты по итогам поездки.

И даже с этими документами выезд могут разрешить всего на 60 дней.