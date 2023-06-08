Артист рассказал, почему коллектив начал тур именно со Львова, поделился мнениями по поводу украинского шоу-бизнеса. Признался, где его семья и сколько раз за время полномасштабного вторжения им удалось видеться. А также назвал сумму, которую БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ собрали на нужды ВСУ. Обо всем этом и многом другом читайте дальше в рамках проекта "Интервью24".

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30 мая состоялся первый за три года концерт во Львове. Этот концерт открыл большой украинский тур. Почему именно Львов?

Так сложились даты. Мы очень любим выступать во Львове. Львов для любого украинского артиста – один из лучших городов для выступления, потому что львовяне очень искренние, любят украинскую музыку. Нет возможности провести концерт на "Арене Львов", который уже ждем 4 года. Так же как и другие стадионные концерты. Поэтому мы с командой решили, что нужно встречаться с людьми в этих городах, потому что мы долго ждем.

Надо давать шанс исправиться, – об украинизации шоу-бизнеса

Во время войны происходит активная украинизация, в том числе и в шоу-бизнесе. Есть много артистов, которые всю жизнь разговаривали и пели по-русски, а теперь перешли на украинский. Как вы относитесь к таким коллегам?

Хорошо отношусь. Чем больше украинского, тем лучше. Я вообще противник того, чтобы шеймить людей за какую-нибудь позицию. Надо давать шанс исправиться, изменить свое мнение. То, что люди переходят на украинский в своем творчестве и быту, нужно только приветствовать и поддерживать. Не думаю, что нужно вспоминать людям их ошибки прошлого, если это не что-нибудь страшное. Раньше люди не чувствовали этого всего, а сейчас, когда прилетели ракеты, естественно, все начали чувствовать.

Музыка БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ всегда была украиноязычной. Вы на собственном примере показывали, что можно добиться успеха, выступая на родном языке. Были ли некоторые притеснения из-за этого (не хотели брать песни на радио, выступать на фестивалях и т.п.)?

Да нет, никогда такого не было. За время всего творческого пути я не ощущал притеснения украинского языка и позиции.

Язык – это оружие? Обоснуйте.

Да. Это инструмент воздействия. Можно назвать оружием, а можно назвать инструментом. Язык не убивает, но язык помогает идентифицировать свой/чужой, понимать, с кем ты имеешь дело.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Героям": смотрите видео онлайн

У них все хорошо, – о семье в Японии

Война разлучила многие семьи, ваша не исключение. Если не ошибаюсь, ваша супруга и дети были в Японии. Сейчас ли они там? Как освоились в новой стране и как часто удается видеться?

Да, они и сейчас там. У них все хорошо. Жена работает, дети ходят в садик/школу, у них есть жилье. Японское государство помогло и помогает с жильем украинским переселенцам. Прекрасный быт. Действительно все там хорошо, потому что это очень крутая страна. Там просто не может быть по-другому.

Моя жена – переводчица японского языка, училась в частности в Японии, для нее это знакомая страна.

За все это время мы виделись три раза. Два раза я летал туда, с концертами. Летал побыть вместе и сделать концерты. А однажды, в Новый год, они прилетали сюда.

Пошел в военкомат, – получал ли Сергей Танчинец повестку

Сейчас продолжается мобилизация, актуальна тема повесток. Некоторые артисты, актеры признавались, что получали повестку. Приходила ли вам повестка?

26 февраля я отвез свою семью в Мукачево, потому что у меня там родители, а 27 пошел в военкомат и начал службу в Мукачевском батальоне территориальной обороны. Был там чуть меньше 2 недель и понял, что моя эффективность не так высока, как мне хотелось бы. Тогда даже не было разговора, что этот батальон будет воевать, а сейчас очень активно воюет. Я понял, что не хочу стоять в городе Мукачево на блокпосту, когда в Киеве происходит весь этот ужас. Тогда уволился и начал заниматься волонтерством. Мы с барабанщиком Алексеем Бережным начали ездить в Киев, возить туда грузы нашим туровым бусом, оттуда вывозили людей. Потом уже появились концерты, началась музыкальная благотворительность.

Если бы мне прислали повестку, я бы пошел за ней в военкомат. Но мне не посылают. Не знаю, может потому, что я уже служил и уволился. Не знаю почему.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "24/02": смотрите видео онлайн

С кем из ушедших на фронт коллег поддерживаете связь? Считаете ли кого-нибудь из них героями?

Понемногу поддерживаем связь. С моим таких суперблизких товарищей не служит сейчас никто.

Эти проблемы остались, – о выезде артистов за границу

После скандала со Щегелем были проблемы выезда мужчин-артистов за границу. Сталкивались ли вы с этим?

Эти проблемы остались. Думаю, что в такой ситуации это логично. Мы уезжали в Европу и едва успели получить разрешение. Министр культуры занимает принципиальную позицию, не имеет места свой/не свой. Должен быть военный учет, у всех должны быть военные билеты, все документы. Мы все эти документы сделали так, как пишет закон, как требовали правила от Минкульта. И на основе этих всех документов получили официальное разрешение и выехали за границу.

Не люблю эти подсчеты, – сколько средств собрали на ВСУ

Сколько денег за время полномасштабной войны БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ собрали на нужды армии?

Не люблю эти подсчеты, но, кажется, где-то 34-35 миллионов гривен.

Пишется мало сейчас, – о творчестве во время войны

Новые песни будут о войне? Изменилось ли как-нибудь ваше творчество?

К сожалению, пишется мало сейчас. И по многим причинам. Во-первых, вдохновение куда-то присело, потому что обстоятельства диктуют другие нарративы. Во-вторых, нет времени сейчас, потому что очень активный концертный график. Безумный концертный график. Написали за это время всего две песни. Это "24/02" и "Вернись живым". Сейчас у меня есть в работе еще два текста и они будут не о войне, скорее всего.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Вернись живым": смотрите видео онлайн

За время полномасштабной войны возникло много неожиданных дуэтов. Хотите ли вы записать с кем-то общий трек? Если да, то с кем именно, если нет – то почему.

У нас скоро будет два дуэта. Пока что не скажу с кем, но они будут, мы над этим работаем.

Какая главная миссия БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ сейчас и после нашей победы?

Сейчас, мне кажется, у всех артистов миссия одна – собрать как можно больше денег для того, чтобы реализовывать постоянно приходящие от военных запросы. Это максимально логично и здесь, мне кажется, придумывать ничего больше не нужно.

После войны мы вернемся к своему обычному ритму жизни с обычной миссией – дарить людям эмоции. Даже не скажу, веселые или грустные, разные. Чтобы люди чувствовали себя живыми. Мне кажется, что миссия музыки и музыканта такова и есть.

Никогда не думали, – будут ли БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на Евровидении

Не думали ли об участии в Евровидении? Ведь ваше творчество не только презентует Украину, но и нашло поклонников в разных уголках мира.

Это не наш конкурс. Никогда не думали, не думаем, нас там точно не будет. Я отношусь к Евровидению хорошо, просто наш путь не пересекается с подобными конкурсами.