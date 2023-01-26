За время полномасштабного вторжения украинские артисты выпустили много треков, в которых выразили всю ту боль и печаль, которая есть внутри. Среди них и группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.
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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выпустили песню "Вернись живым"
Щемящий трек музыканты написали с верой в то, что Украина обязательно победит, наши защитники вернутся домой живыми и здоровыми. Все украинцы ждут своих героев с победой.
Снимая клип на эту песню, на экране мы транслировали видео с большей частью положительными эмоциями военных людей. Нам очень хотелось показать не только войну, которую мы с вами и так видим ежедневно: вокруг себя или из новостей. Хотелось видеть военных с простыми искренними эмоциями: радость от встречи с близкими людьми или объятия с собратьями. Мы показали светлые эмоции – собственно те эмоции, за которые Украина и ведет свою освободительную борьбу,
– поделился лидер группы Сергей Танчинец.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Вернись живым": смотрите видео онлайн
Вживую услышать этот трек можно будет почти в каждом городе Украины. Ежемесячно БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дают десятки благотворительных концертов. Выступают для того, чтобы покупать ВСУ дроны и автомобили.
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