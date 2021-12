Пока одни судорожно рыскают по интернету в поисках треков для новогодней вечеринки, группа TVORCHI эксклюзивно для 24 канала делится плейлистом, под который будет встречать Новый 2022 год. В нем собраны лучшие рождественские хиты всех времен – от Дина Мартина до Арианы Гранде. Слушайте и получайте бешеную дозу "Кристмас Муд".

Эксклюзивный плейлист TVORCHI к Новому году

TVORCHI – HITS New Year Edition

К новогодне-рождественскому сезону TVORCHI готовились добросовестно, потому выпустили мини-альбом HITS New Year Edition с уже известными хитами под новогодний вайб. Все песни ребят – "Мова тіла", Не танцюю", "Віч-на-віч", Falling и Bonfire – получили праздничное звучание. Неудивительно, что все треки вошли в плейлист, с которым они будут встречать 2022 год.

У меня праздничное настроение появилось еще во время записи этого мини-альбома. Рождественская версия песни "Мова тіла" дополнит любую новогоднюю вечеринку, а в "Віч-на-віч" мы добавили нового магического звучания,

– поделился Андрей Гуцуляк.

"Для этого мини-альбома мы не просто изменили звучание каждого сингла, а записали их заново. Включайте HITS New Year Edition трек за треком во время украшения елки или новогодней вечеринки и enjoy this Christmas vibe (наслаждайтесь этим рождественским настроением)", – добавляет Джеффри.

TVORCHI – HITS New Year Edition: слушайте альбом онлайн

Френк Синатра – Jingle Bells

Саундпродюсер TVORCHI утверждает, что именно этот трек дарит ему праздничное настроение. Он уверяет, что благодаря Jingle Bells новогодний "муд" появится даже у таких, как Гринч.

"Покажите мне кого-нибудь, кто не любит легендарную песню Jingle Bells. Запах мандарин, новогодняя суета и рождественские песни от Фрэнка Синатры и вам гарантирован полный "кристмас" вайб", – уверяет Андрей.

Фрэнк Синатра – Jingle Bells: слушайте песню онлайн

Джастин Бибер – Mistletoe

Если Андрей Гуцуляк наслаждается Фрэнком Синатрой, то Джеффри, как бы это странно не звучало, – Джастином Бибером. Он слушает его Mistletoe, выпущенную 10 лет назад, и вспоминает о юношеской любви.

"Это классика моего Нового года. Песня ассоциируется у меня с подростковым возрастом, когда все было беззаботнее, и единственное, что беспокоило – неразделенные чувства к "крашу", – признается Джеффри.

Джастин Бибер – Mistletoe: смотрите видео онлайн

Дин Мартин – Let It Snow!

За классику в группе TVORCHI "топит" Андрей. Легендарный хит Дина Мартина появился в новогоднем плейлисте благодаря ему.

"Подпеваю этот трек и представляю, что призываю больше снега на улицы. Мне кажется, работает. Формула проста: поем эту песню, идет снег и мы бежим лепить снеговика или делать снежного ангела", – шутит музыкант.

Дин Мартин – Let It Snow: слушайте песню онлайн

Мэрайя Кэри – All I Want For Christmas Is You

Безусловно, саундпродюсер TVORCHI не мог не вспомнить культовый трек Мэрайи Кэри, который уже 15 лет не исчезает с радиостанций в новогодний сезон.

Очень хорошая и романтичная песня. Мне нравится, что на Новый год ее можно услышать отовсюду. Она пробуждает теплые чувства и дарит чувство покоя. Именно то, чего сейчас всем не хватает,

– откровенно признается Андрей.

Мэрайя Кэри – All I Want For Christmas Is You: смотрите видео онлайн

Ариана Гранде – Santa Tell Me

Джеффри же слушает хит другой американской певицы – Арианы Гранде. Несмотря на веселый саунд, ее песня Santa Tell Me с грустным смыслом. Однако певцу нравится, как Ариана передает эмоции и настроение песни своим голосом.

"Думаю, этот трек отзывается у многих людей, потому что изменчивое настроение может быть даже на Новый год, когда повсюду веселье и атмосфера рождественского чуда", – заметил фронтмен TVORCHI.

Ариана Гранде – Santa Tell Me: смотрите видео онлайн

Фрэнк Синатра – Нью-Йорк, Нью-Йорк

В новогоднем плейлисте TVORCHI уже вторично фигурирует американская легенда. Как только музыканты включают New York, New York, то сразу переносятся на Таймс-сквер.

"Я не живу в Нью-Йорке, но этот трек на три минуты переносит меня туда. Каждый раз визуализирую, как стою на Таймс-сквер и вместе со всеми начинаю обратный отсчет времени до Нового года", – делится Андрей.

Фрэнк Синатра – New York, New York: слушайте песню онлайн

Гвен Стефани – My Gift Is You

Люблю этот трек за его инструментал. Когда мне нужно немного расслабиться, я зажигаю свечи с рождественскими ароматами, включаю эту песню и наслаждаюсь бокалом горячего глинтвейна,

– признается Джеффри.

Гвен Стефани – My Gift Is You: слушайте песню онлайн

Jonas Brothers – Like It's Christmas

Именно под этот рождественский трек Джеффри танцует везде и всюду, где бы он ни звучал.

"Обожаю эту песню, да и кто не любит Jonas Brothers? Как только слышу Like It's Christmas, где-нибудь сразу появляется желание выйти на дэнспол, ничего не могу с этим поделать", – шутит солист TVORCHI.

Jonas Brothers – Like It's Christmas: слушайте песню онлайн