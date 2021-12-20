Геннадий Витер, известный под псевдонимом GENA VITER, эксклюзивно для читателей 24 канала рассказал, как несколько лет назад с ним случилась курьезная история. Один из новогодних корпоративов он точно запомнит надолго.
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Геннадий Витер о новогоднем корпоративе
Несколько лет назад артист выступал в Харькове. Тогда вместе с командой его пригласили в большой развлекательный комплекс. Организаторы встретили их, все было хорошо. Однако, когда Геннадий вышел на сцену, начал выступать, то по лицам гостей в зале понял, что что-то не так.
Они не понимали, что я делаю на сцене. Исполнил одну песню, посмотрел на менеджера, который показывал, чтобы я уходил оттуда. Оказалось, что меня ждут в другом зале, а я был на чужой вечеринке,
– вспомнил GENA VITER.
В тот день в одном заведении были корпоративы сразу у нескольких крупных компаний и администратор не туда сориентировал артиста. Когда все выяснилось, Геннадий побежал в зал, где и должен был выступать.
И те, кто заказывал выступление GENA VITER, и те, кто получил "бонус", были счастливы. Мы с командой еще долго смеялись, мол, только со мной могло такое случиться,
– в шутку поделился ветер.