Геннадий Витер, известный под псевдонимом GENA VITER, эксклюзивно для читателей 24 канала рассказал, как несколько лет назад с ним случилась курьезная история. Один из новогодних корпоративов он точно запомнит надолго.

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Геннадий Витер о новогоднем корпоративе

Несколько лет назад артист выступал в Харькове. Тогда вместе с командой его пригласили в большой развлекательный комплекс. Организаторы встретили их, все было хорошо. Однако, когда Геннадий вышел на сцену, начал выступать, то по лицам гостей в зале понял, что что-то не так.

Они не понимали, что я делаю на сцене. Исполнил одну песню, посмотрел на менеджера, который показывал, чтобы я уходил оттуда. Оказалось, что меня ждут в другом зале, а я был на чужой вечеринке,

– вспомнил GENA VITER.

В тот день в одном заведении были корпоративы сразу у нескольких крупных компаний и администратор не туда сориентировал артиста. Когда все выяснилось, Геннадий побежал в зал, где и должен был выступать.

И те, кто заказывал выступление GENA VITER, и те, кто получил "бонус", были счастливы. Мы с командой еще долго смеялись, мол, только со мной могло такое случиться,

– в шутку поделился ветер.

Напомним, ранее мы писали, что в прошлом году Андрей Данилко должен был выступать на новогоднем корпоративе в ОАЭ, однако за несколько дней до этого подхватил коронавирус и пришлось отменить концерт.