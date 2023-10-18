Ему было тяжело ходить, – коллеги Сергея Сивохо вспомнили, каким он был накануне смерти

На днях скончался актер и юморист Сергея Сивохо. Оказывается, шоумен болел и некоторое время лечился в Германии. Друзья и коллеги Сивохо вспомнили, каким он был накануне смерти.

Официальную причину смерти пока не озвучили. Однако СМИ сообщают, что Сергей Сивохо имел хроническую болезнь легких.

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Воспоминания о Сергее Сивохо

Тренеры из "Лиги смеха" рассказали, каким Сивоха был в шоу.

В частности, телеведущий Юрий Горбунов признался, что Сергей был человеком с непростым характером.

Мы не были особыми друзьями, но мне нравилось за ним наблюдать. Знаете, люди, которые что-то соображают в юморе, – они очень ценны. Мы отработали вместе три сезона, мы называли его "гуру" из-за победы в шоу,

– рассказал он.

Игорь Ласточкин, тренер "Лиги смеха", вспомнил, что Сергей Сивохо пропустил один сезон проекта из-за болезни.

"Мы пересекались в гримерке. Он мне говорил: "Малой!", но так, чтобы дружили, такого не было... Я его больше помню, когда наблюдал за ним по телевизору в юности. Думал, вот бы приехать в Киев - и попасть к нему в программу", – рассказал Ласточкин.

Комик Юрий Ткач очень расстроился из-за смерти Сивохо. Он признался, что шоумен умер в Германии, где лечился.

Я его знал из "Лиги смеха" – это человек широкой души. Мы много работали вместе и общались за кулисами. Он очень эрудирован. Трудно говорить о нем в прошлом времени… Всего 54 года. Такой шок для нас

– сказал он.

Креативный продюсер "Лиги Смеха" Андрей Чивурин считает, что Сергей Сивохо был великим другом целого поколения юмористов.

"Безусловно талантливый и профессиональный, невероятно харизматичный. У нас не было сомнений, что именно он должен был войти в первую тренерскую обойму "Лиги Смеха". И именно он стал ее первым чемпионом вместе с командой "Два капитана 1955", – сказал он.

По его словам, Сивохо продолжал играть, даже когда начались серьезные проблемы со здоровьем.

Российская телеведущая-оппозиционерка Татьяна Лазарева виделась с Сивохо в феврале 2022 года, когда она приехала в Киев на съемки проекта "Лиги смеха".

Когда война началась, он несколько раз меня навещал. Помню, что ему уже было очень тяжело ходить. В последнее время мы плотно поддерживали связь – звонили по телефону и списывались... Он огромной доброты человек, имел прекрасное чувство юмора,

– вспомнила она.

Режиссер-постановщик телепроектов Андрис Капиньш был знаком с Сивохо более 20 лет. Он признается – Сергей был положительным и всегда относился с юмором к проблемам.

"Я знал, что он болел. Если раньше – такой дородный, но при хорошем здоровье, то через некоторое время стало понятно, что что-то не так, потому что он очень похудел, передвигался с помощью костылей", – добавил Капиньш.

В последний раз они разговаривали неделю назад, Сивохо в то время уже находился в больнице.

Актер Владимир Горянский вспомнил, что несколько раз встречался с ним на съемках. По его словам, уже тогда Сергею было непросто передвигаться с больными ногами.

Что известно о Сергее Сивохо: коротко