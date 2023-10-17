Сергей Сивохо – шоумен, телеведущий и юморист; креативный продюсер "Квартала 95" и кандидат в народные депутаты. 24 Канал расскажет больше о жизни и деятельности Сергея Сивохо. О смерти Сергея Сивохо сообщила его пресс-служба изданию OBOZ.UA.

К теме Умер актер и телеведущий Сергей Сивохо

Сергей Сивохо родился в Донецке, где получил образование. Он окончил музыкальную школу, проходил военную службу, получил профессию водителя-автомеханика.

После службы в армии Сергей поступил в Донецкий политехнический институт. Его первое высшее образование – инженер-металлург, второе – экономист-юристконсульт.



Сергей Сивохо в юности / Фото из инстаграма Сергея Сивохо

Сергей Сивохо как юморист

Карьера Сергея Сивохи началась с КВН. Он начал выступать в юмористическом направлении еще во время учебы в институте.

Сивохо шутил над западными и русскими юмористами, показывал музыкальные пародии и благодаря этому стал популярным и одним из лучших игроков КВН на территории СССР.

Карьера на радио и телевидении

Сивохо также работал шоуменом. Он был совладельцем и продюсером донецкого радио, проводил там программы. Также появлялся на телевидении в Украине и России с программами "Бис", "Скрытая камера", "Шоу долгоносиков". Стал наиболее известен как звездный тренер в "Лиге смеха".



Сергей Сивохо в "Лиге смеха" / Фото из инстаграма Сергея Сивохо

Сергей Сивохо в политике

Сивохо в 2014 году участвовал в акциях Антимайдана и был на стороне Партии регионов. В 2019 году он поддерживал Владимира Зеленского на президентских выборах.

В этом году Сергей Сивохо и сам пошел в политику и баллотировался от партии "Слуга народа". Тогда он попал в громкий скандал с "ботофермой". Расследователи обнаружили, что киевская пиар-компания получила от Сивохи заказ писать комментарии на фейсбуке в его поддержку от имени ботов.

С октября 2019 по март 2020 Сивохо был советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Алексей Данилов отмечал, что Сивохо был внештатным советником и не мог представлять позицию СНБО.

Шоумен оконфузился заявлениями о том, что в Украине продолжается "внутренний конфликт", а украинские военные "мародерят на Донбассе". Сергей Сивохо также появился на пророссийском канале 112 Украина. В 2020 году, когда Сивохо представил "платформу примирения и единства", на западе произошла стычка между ним и ветеранами батальона "Азов".

После начала полномасштабного вторжения Сергей Сивохо еще публиковал фотографии с гуманитарной помощью и показывал волонтерскую деятельность. Впоследствии он практически исчез из инфопространства, публикуя на страницах только поздравления с праздниками.

У Сергея Сивохо есть жена Татьяна, они воспитывали сына Савву.



Сергей Сивохо / Фото из инстаграма Сергея Сивохо