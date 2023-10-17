Комик и политик время от времени позволял себе пророссийские высказывания. 24 Канал собрал самые громкие скандалы с Сергеем Сивохой.

Важно Умер актер и телеведущий Сергей Сивохо

Участие в антимайдане и поддержка Януковича

В 2014 году шоумен был участником антимайдана во время Революции Достоинства. Однако пресс-служба Сивохи опровергает его участие в акциях против Майдана.

Комик часто выступал на каналах Виктора Медведчука "112" и NewsOne, которые признали пропагандистскими. Кроме того, Сергей активно поддерживал "Партию регионов" и выступал с символикой политической силы экс-президента Виктора Януковича.

Пророссийские заявления Сивохи

С октября 2019 по март 2020 он был советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Через несколько месяцев политической карьеры Сивохо оскандалился высказываниями о войне на Донбассе.

В частности, шоумен заявил, что в Украине продолжается внутренний конфликт. А в соцсетях он призвал политиков не делить людей на сепаратистов и украинцев, а объединиться и уметь извиняться.

А в 2020 году в интервью Олесе Бацман Сергей Сивохо заявил, что украинские воины на Донбассе якобы причастны к мародерству покинутых переселенцами домов. Тогда он также повторил тезис росийской пропаганды о гражданском конфликте в Украине.

Конфликт в Донбассе многослойный. Первый слой – это Украина – Россия. Второй слой – это Россия и так называемый коллективный Запад. И никуда не деться – это подталкиваемые к конфликту силы Украина – Украина. Потому что мы имеем дело с гибридной войной,

– говорил Сивохо.

Справка! 24 марта 2020 года Сергея Сивохо уволили из СНБО. Причины увольнения не назвали. Сам Сивохо эмоционально отреагировал, заявив, что "людям из СНБО больше не интересна тема Донбасса".

Драка с военными

В 2020 году Сивохо провел в Киеве презентацию "Национальной платформы примирения и единства". Там он оскандалился, назвав войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Из-за таких неоднозначных заявлений активисты и ветераны "Азова" сорвали мероприятие. Они с криками "позор" и "где ты был в 2014 году" начали дергать заместителя секретаря СНБО. Так возникла драка, в которой Сивохо изрядно потолкали.

Сергей в схватке упал. Полицейские не смогли остановить драку, но впоследствии задержали 15 участников стычки и суд избрал им меры пресечения.

Сивоху избили во время презентации платформы примирения: видео

Что известно о Сергее Сивохе: коротко