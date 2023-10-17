Чем болел Сергей Сивохо: этот диагноз ему поставили еще в детстве
Сегодня, 17 октября, стало известно о смерти телеведущего и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо. Он ушел из жизни в возрасте 54 лет.
Случилось это в Германии. Издание OBOZREVATEL сообщило, что причиной смерти стала болезнь легких, которая была у шоумена хронической.
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Что известно о болезни Сергея Сивохо
Раньше мы писали, что у шоумена с ранних лет были проблемы со здоровьем. Еще в 6 лет у него диагностировали бронхит, сопровождавшийся астмой. Это сильно повлияло на его дальнейшую деятельность. В том числе и потому, что тогда парню назначили гормональное лечение, которое впоследствии стало причиной лишних килограммов.
Вообще не было времени, когда бы я не кашлял. Использовались тогда для лечения разные средства, в том числе и гормоны,
– говорил шоумен.
В 2017 году у Сергея обнаружили язву желудка. Эта болезнь не только усложняла его подвижность, но и влекла за собой постоянное ухудшение физического самочувствия. В тот период мужчина весил 195 килограммов, поэтому врачи его призвали срочно похудеть, в противном случае артист мог умереть. В конце концов шоумен сбросил 50 килограммов: "Не дай Бог вам худеть так, как худел я. После этого я лежал в течение 4 месяцев. Иногда вообще не хотелось есть".
Несмотря на то, что Сергей похудел, проблемы со здоровьем не закончились. Из-за малоподвижного образа жизни в его легких накопилась жидкость. Врачам пришлось ввести его в искусственную кому.
"В больнице тогда что-то произошло, и я до сих пор не чувствую стопы на левой ноге. Именно поэтому у меня небольшие проблемы с передвижением", – рассказывал Сивоха.
Известно, что длительное лечение шоумену удалось оплатить с помощью друзей.
Сергей Сивохо / Фото из фейсбука шоумена
Что известно о Сергее Сивохо: главное
- У Сергея Сивохо, известного своим комедийным талантом, был интересный творческий путь. Карьера шоумена началась во время учебы в институте, где у него обнаружилась склонность к юмору и получил признание благодаря выступлениям в команде КВН "Дрим-Тим".
- Впоследствии в течение 2000-х он вел разные развлекательные программы, такие как "Скрытая камера", "Как стать звездой", "Моя хата скраю". Кроме того, Сивохо взял на себя роль продюсера "Квартала 95", а также являлся тренером "Лиги Смеха".
- В 2019 году Сергей вышел на новый путь – в политику. Он баллотировался в депутаты от партии "Слуга народа" в Донецкой области, но не прошел.
- Позже Сивохо был внештатным советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса. За несколько месяцев политической карьеры он неоднократно попадал в скандалы своими высказываниями о войне и даже ввязался в драку с военными.
- После начала войны Сергей Сивохо вел волонтерскую деятельность. Он делился этим в своих соцсетях. Но со временем стал все меньше появляться в сети.