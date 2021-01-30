Скандальный украинский шоумен, бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассказал о смертельной болезни. Мужчина признался, для того, чтобы выжить, ему пришлось похудеть на 50 килограммов.

Источник: "Звездный путь"

Сергей Сивохо известен своими скандальными политическими заявлениями. Теперь мужчина дал откровенное интервью, в котором впервые рассказал о смертельной болезни, с которой ему пришлось бороться.

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Сергей Сивохо о своей болезни

51-летний мужчина рассказал, что лишний вес у него был с детства. В 6-летнем возрасте врачи диагностировали у Сивохо бронхит с астматическим компонентом. Тогда ему назначили гормональное лечение, которое и стало причиной лишних килограммов.

Папа у меня спортсмен, мама также была стройной. Я никогда не комплексовал по этому поводу. И пока был бодрый возраст, до недавнего времени, я не чувствовал этих лишних килограммов,

– поделился Сергей.

В 2017 году вес Сивохо составляла 195 килограммов. Тогда у него диагностировали язву желудка. Шоумен был очень слабым и не понимал, что с ним происходит. После того, как его госпитализировали оказалось, что он теряет кровь.

"На время, когда меня забрала скорая, я уже потерял 3 литра крови. Тогда нельзя было проводить полостную операцию и все делали через пищевод. Врачи сказали, что нужно худеть, иначе могу умереть. Не дай Бог вам худеть так, как худел я. После этого я лежал в течение 4 месяцев. Иногда вообще не хотелось есть", – рассказал Сивохо.

Тогда артист похудел на 50 килограммов, но проблемы со здоровьем не закончились. Сергей вел малоподвижный образ жизни и поэтому в его легких скопилась жидкость. Врачам пришлось ввести его в искусственную кому. Длительное лечение шоумену удалось оплатить с помощью друзей.

В больнице тогда что-то произошло и я до сих пор не чувствую стопы на левой ноге. Именно поэтому у меня небольшие проблемы с передвижением,

– поделился Сергей.

Интервью Сергея Сивохо: смотрите видео онлайн

Что известно о скандале с Сергеем Сивохо

12 марта 2020 года тогдашний советник секретаря СНБО Сергей Сивохо представил Нацплатформу примирения и единства. Во время презентации он назвал российскую агрессию на Востоке Украины "внутренним конфликтом". Уже 30 марта мужчину уволили с должности внештатного советника СНБО. На увольнении Сивохо настаивали нардепы от фракции "Слуга народа". Они аргументировали это тем, что публичная деятельность Сергея "вызывает беспокойство в обществе, создает публичное напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".