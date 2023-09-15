Мне не дали повестки, – мужчина MamaRika откровенно признался, готов ли пойти на фронт

Актер, муж певицы MamaRika Сергей Середа с началом полномасштабной войны не пошел добровольцем, хотя и имел такое желание. Сейчас Середа признается, что не готова воевать, но если призовут, прятаться не будет.

Оказывается, его уже останавливали на блокпостах, но повестку почему-то не дали. Интересно, что актриса Дарья Легейда на днях заявила, что готова пойти на фронт.

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Готов ли муж MamaRika йдти на фронт

Сергей Середа высказался о возможной мобилизации. Он заявил, что не боится уйти на фронт и, если ему вручат повестку, прятаться не будет.

Хотел бы я, чтобы сейчас проехала машина, они вышли и каждому (повестки – 24 Канал) раздали? Честно скажу – наверное, не хотел бы. Буду ли я убегать в лес? Нет,

– ответил актер.

Муж MamaRika также рассказал, что его неоднократно останавливали на блокпостах, однако пропускали, когда он объяснял, что везет военнослужащие дроны.

"Не раз у меня было такое, что я проезжал блокпост, меня останавливали с этими повестками, но мне ее не давали по разным причинам… Меня останавливают и спрашивают, что везете? Говорю – дроны такой бригаде. Он посмотрел на повестки, на меня и говорит: "Езжайте!", – вспомнил Сергей.

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Раньше Середа хотел пойти добровольцем

Еще в начале полномасштабного вторжения Сергей планировал уйти добровольцем, но его отказала жена. MamaRika со слезами на глазах просила мужчину остаться с ней и ребенком. Тогда Середа обижался на нее. По ее словам, он не пошел добровольцем только ради сына.

Кроме того, Сергей говорил, что не рассматривает выезд за границу, потому что в Украине он дома, и это его обязанность. По его мнению, здесь под обстрелами более спокойно.

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