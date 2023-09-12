Но, как оказалось, у актрисы есть значительные проблемы со здоровьем. Как рассказала знаменитость, у нее проблемы с коленями и именно это ее останавливает.
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Дарья Легейда думает уйти на фронт
По словам звезды, такие мысли у нее появляются ежедневно.
Я знаю, что способна на это и морально, и физически была бы, если бы не проблемы со здоровьем. Мое колено просто может сыграть очень плохую историю. Ты ведь в таком случае несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за тех, кто будет рядом с тобой,
– рассказала актриса.
В то же время она подчеркнула, что если не будет других вариантов, кроме как пойти воевать, то она сделает это.
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