Но, как оказалось, у актрисы есть значительные проблемы со здоровьем. Как рассказала знаменитость, у нее проблемы с коленями и именно это ее останавливает.

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Дарья Легейда думает уйти на фронт

По словам звезды, такие мысли у нее появляются ежедневно.

Я знаю, что способна на это и морально, и физически была бы, если бы не проблемы со здоровьем. Мое колено просто может сыграть очень плохую историю. Ты ведь в таком случае несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за тех, кто будет рядом с тобой,
– рассказала актриса.

В то же время она подчеркнула, что если не будет других вариантов, кроме как пойти воевать, то она сделает это.

Интервью с Дарией Легейдой: смотрите видео онлайн

Кто такая Дарья Легейда?

Это украинская актриса театра и кино. Она с раннего возраста занималась танцами. Кроме того, у девушки есть хорошие вокальные способности и она даже некоторое время выступала под псевдонимом Даша Дорис и участвовала в "Фабрике звезд-4". В возрасте 22 лет Дарья начала свой кинематографический путь, снявшись в фильме "Бессмертный". Это стало началом ее успешной карьеры. На сегодняшний день девушка снялась уже в более чем в двадцати картинах.