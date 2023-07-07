От звездного ведущего к волонтеру: как изменился Сергей Притула за 20 лет

Сергея Притулу знает, наверное, каждый украинец. Он благодаря телевидению стал известным ведущим и комиком. Однако с началом полномасштабной войны артист завершил карьеру в шоу-бизнесе и начал волонтерить. За последние 20 лет Сергей Притула сильно изменился. Как именно – смотрите ниже.

Недавно Сергей Притула отметил 42-летие. Его жена Екатерина трогательно поздравила его с праздником и показала романтическое фото с мужом. 24 Канал решил вспомнить, как сменился шоумен.

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Несмотря на то, что Притула завершил карьеру шоумена, он не стал менее популярен. Теперь звезда занялся волонтерством и собирает миллионы в помощь армии.

Как Сергей Притула выглядел раньше

В юности артист был активен, участвовал в играх КВН и занимался художественной самодеятельностью. Карьера Сергея как ведущего началась с программы "Было ваше – стало наше" в 2004 году. Затем он переехал в Киев и стал работать на "Music-радио".

Известность в Притул пришла, когда он стал резидентом "Камеди Клаб Украина" – комик три года радовал зрителей шутками и монологами. Отметим, что тогда Сергей Притула носил длинные волосы и усы.



Сергей Притула на "Камеде Клаб Украина" / Фото из соцсетей

А уже в 2008 году юморист получил работу по Новому каналу. Он вел утреннюю программу "Подъем" с Фреймутом и Педаном. Тогда он сделал немного короче стижку и "завел" бородку.



Сергей Притула на "Подъеме" / Фото из соцсетей

Затем появилась программа "Файна Юкрайна", а в 2016 году состоялась премьера "Варьяти-шоу". Кроме того, знаменитость вел шоу "Суперинтуиция", "Кто сверху?" и "Дети против звезд".

В этот период Сергей Притула решил подстричься. Он сделал себе модную и не очень короткую прическу, но оставил бородку.



Сергей Притула в шоу "Варьяты" / Фото из соцсетей

Как Притула выглядит сейчас

С началом полномасштабной войны Сергей объявил о завершении карьеры ведущего. В интервью подруге Маше Ефросининой со слезами на глазах заявил, что никогда не вернется к развлекательному телевидению.

По его словам, после войны он уже не сможет заходить в кадр на абсолютном позитиве. Сейчас Притула занимается волонтерством.



Сергей Притула / Фото с его инстаграммы

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На сегодняшний день шоумен продолжает заниматься творчеством. Приют также активно ведет страницы в соцсетях, где делится фотографиями из жизни.

В последние годы он кардинально не менял стиль. У него сейчас "та самая" прическа, что и была раньше. Также звезда оставил легкую небритость. Однако, теперь у него проглядиваются седые волосы.



Как сейчас Сергей Притула / Фото с его инстаграммы

Добавим, что на днях Сергей Притула отметил свой выпускной. Он окончил Украинский католический университет, что во Львове, где изучал публичное управление и администрирование, чтобы получить больше знаний для карьеры политика.