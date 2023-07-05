Волонтер, который на днях окончил Украинский католический университет, рассказал, что сейчас не общается со своей бывшей соведущей. Однако иногда ему удается встретиться с Александром Педаном.

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Сергей Притула об общении с Олей Фреймут

В недавнем интервью с телеведущим журналист спросил у него, поддерживает ли тот хоть какую-нибудь связь с Олей Фреймут. Поскольку раньше зрители были убеждены, что соведущие очень хорошо дружат. Некоторые даже приписывали им роман. Сергей Притула рассказал, что сейчас они совсем не общаются.

Нет никаких контактов, нет никакого общения,

– откровенно сказал Сергей Притула.

Волонтер добавил, что иногда встречается с Александром Педаном, который также участвовал в телепрограмме "Кто сверху?". Однако по его словам, это бывает очень редко, поскольку оба сейчас активно заняты помощью и развитием Украины.

Смотрите полное интервью с Сергеем Притулой: видео

К слову, ранее Сергей Притула сообщил, что больше не вернется к съемкам в развлекательных программах, ведь сильно изменился после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому вместо него соведущим Леси Никитюк стал блоггер Богдан Шелудяк.