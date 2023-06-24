Сергею Притуле исполнилось 42 года. Волонтер к празднику объявил огромный сбор более чем на 100 миллионов гривен.

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Его жена решила публично поздравить мужа с днем рождения и посвятила Сергею Притуле пост, в котором написала теплые слова.

Спасибо, мой любимый, за мгновение счастья и поддержки в трудные моменты жизни. Ты самый лучший человек, которого я встретила в своей жизни. Люблю безгранично. C Днем рождения!,

– искренне написала Екатерина.

Жена Притулы также обнародовала черно-белое фото, на котором позировала вместе с Сергеем. Пара в кадре стояла в объятиях друг друга и целовала.



Сергей Притула с женой / Фото с ее инстаграммы

В комментариях звездные коллеги Притулы и поклонники присоединились к поздравлениям. Они пожелали ему долгих здоровых лет жизни.

Кроме того, украинцы поблагодарили Сергея за работу, которую он ежедневно делает для нашей победы над врагом. Как поклонники приветствуют Притула:

"Пусть в Вашей семье крылья будут к небесам и дали. Божьей милости и согласия Вам".

"Большая благодарность такому человеку за его большой вклад в нашу победу! С Днем рождения".

"Лучшие пожелания и воплощение важнейшей мечты".

"Приветствую хорошего человека, который сделал себя сам. Удачи во всех начинаниях!"

"Поздравляем! Будьте счастливы и Сергею низкий поклон за его труд. Крепкого здоровья".

Напомним! Екатерина и Сергей Притулы поженились в 2015 году. Пара воспитывает двоих детей – 6-летнюю Соломию и 2-летнюю Стефанию. Также у ведущего есть сын Дмитрий от предыдущего брака.

К слову, 24 июня празднует день рождения любимая Владимира Остапчука. Звездный ведущий также поздравил девушку в соцсетях и признался ей в любви. Остапчук показал романтические фото с молодой избранницей. А с утра он подарил ей 201 розу.