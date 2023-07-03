Шоумен обучался на заочной форме факультета публичных наук. Он уже успел защитить свою магистерскую работу.

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Сергей Притула выпустился из университета

Телеведущий опубликовал несколько кадров с выпускнова в УКУ. На фотографиях шоумена можно увидеть в академической шапочке и в мантии выпускника магистра. К тому же на кадрах, которыми Притула поделился с подписчиками, можно увидеть его диплом и магистерскую.

Учиться во время войны – это сложно как с нравственной точки зрения, так и логистически. Поэтому я искренне благодарен Силам Обороны Украины, что дали возможность закончить учебу, написать и защитить магистерскую,

– написал Притула.

Образование политического деятеля