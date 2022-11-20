Сергей Бабкин впервые за восемь месяцев вернулся в Украину: рискнул ли он приехать в Харьков

Еще в марте Сергей Бабкин с женой и тремя детьми выехал в Германию. За это время он дал 44 благотворительных концерта по всему миру, а в ноябре вернулся в Украину. Певец выступил во Львове, Киеве, а теперь приехал в родной Харьков.

Еще в четверг, 17 ноября, отгремел сольник Сергея Бабкина во Львове. 19 ноября он с бендом сыграл в Киеве, а 20 обещает выступить в родном Харькове прямо у метро. Артист признался, что так активен, потому что родная земля его вдохновляет.

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Сергей Бабкин вернулся в Украину, но ненадолго

В Украине Сергей Бабкин не был почти восемь месяцев. Сначала он с семьей переехал из Харькова в Днепр, а в марте как многодетный отец трех малолетних детей уехал в Германию. После жизни в Европе и гастролей по миру звезда рад возвратиться домой, где для него ничего не изменилось.

Это мой дом. Я чувствую себя дома. Это моя земля, мое место силы. Для меня ничего не изменилось. То есть, все то, что я люблю, все так, как я помню. С настроением чуть-чуть не так, как было. До 24 февраля было лучше,

– прокомментировал Сергей Бабкин.

Певец рассказал, что его дети остались в Германии, а в Украине они со Снежаной. До конца 2022 года у него запланировано еще не менее 15 концертов в поддержку Украины. Из предыдущих 44 он перечислил на благотворительность – ВСУ, детям, госпиталям и переселенцам – более 200 тысяч евро. Это более 7,6 миллионов гривен.

"За все концерты нам удалось собрать и отправить в Украину более 200 тысяч евро. И я не собираюсь останавливаться. И это только мои квартирники. И уже запланировано 15 концертов до конца этого года", – отметил артист.

Сергей Бабкин набил патриотическое тату

ранее Сергей Бабкин объяснял, что не возвращается в Украину , потому что "дом у него один единственный" – в Харькове. Он говорил, что если бы жил в Киеве, то давно приехал бы из Европы, ведь в столице относительно спокойно. Однако денег, чтобы снять там квартиру, у него нет.

Интересно, что сразу же по возвращении домой Сергей Бабкин набил новое тату. Это аббревиатура из пяти букв "ДВМЗУ" – "Доброго вечора, ми з України". Именно так назывался благотворительный тур певца по США, Канаде, Германии, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии, Польше, Испании, Швейцарии, Ирландии и на Кипре.

Сергей Бабкин набил патриотическую тату / Фото из инстаграма певца