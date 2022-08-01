За четыре месяца в Германии Бабкины сменили уже третье жилье. Сначала их поселили с двумя украинскими семьями – в трех комнатах жили 16 человек, а потом звездная семья подыскала лучший вариант.

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Где в Германии живет семья Бабкиных

Нас приютила немецкая семья. У них огромный дом, а мы живем в небольшом домике при въезде. Это как будто домик для прислуги. Но здесь очень уютно, тихо, спокойно,

– рассказал музыкант.

Однако в октябре он с семьей будет искать новое убежище. Все потому, что маленький домик, в котором они сейчас живут, будут сносить. По германским правилам он не пригоден к жизни.

"Как будет в октябре – непонятно. Конечно, мы мечтаем к этому времени вернуться в Харьков. Силы тоже не безграничны. Чужая земля – это совсем не то, в чем мы нуждаемся", – поделилась Снежана Бабкина.

Сергей Бабкин с семьей в Германии / Фото из инстаграма жены певца

Откуда Бабкины берут деньги

В Германии семья артиста зарегистрировалась беженцами и получает неплохую социальную помощь, которой хватает на питание.

Мы, как-то особо не задумываясь, почти автоматически оформились как беженцы и получили право на соответствующие выплаты. В Германии, слава Богу, есть ежемесячная финансовая помощь – и детям, и взрослым,

– призналась Снежана Бабкина.

Она добавила, что в Германии им приходится экономить, но большого дискомфорта они с Сергеем не чувствуют, ведь 8 лет занимаются духовными практиками и научились работать с гордыней.

"Живем только на социальную помощь, ничего лишнего себе не позволяем. Мы не ходим ни по кафешкам, ни по ресторанам, сидим дома, а все заработанные деньги переводим на помощь нашим", – рассказала жена музыканта.

Важно! Бабкины заверили, что "абсолютно все средства к копейке", заработанные на благотворительных концертах, переводят в Украину – помогают разным учреждениям и волонтерам Харькова.