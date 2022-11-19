На днях певица Светлана Лобода выпустила песню на украинском языке. В одном из интервью она заявила, что является украинской певицей. "Быть украинской артисткой – это стать на сторону света", – сказала Светлана Лобода.

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Приходько высмеяла Лободу

Анастасия Приходько резко отреагировала на ее слова и намекнула на лицемерие. В комментариях она добавила, что не "злорадствует", а констатирует факт.

Умерьте эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности, серьезные психологические отклонения,

– посмеялась Приходько.

Добавим, что из-за своей украиноязычной песни Светлана Лобода попала в неловкое положение. В анонсе она опубликовала название песни – "Два незнакомца". Однако Александр Аврааменко подколол певицу, увидев там ошибку. После этого звезда поправила название.

Также отметим, что Анастасия Приходько уже не впервые упрекает Светлану Лободу и не верит ее высказываниям. Еще до того, как артистка наконец-то высказалась против войны и назвала Россию агрессором, Приходько предлагала отрезать ее от Украины. Позже Анастасия поделилась, что считает помощь Светланы Лободы Украине – "откупом от собственных грехов"

"Ни один из них, кто выступал в Московии с 2014 года, ни один не говорит: "Извините меня, украинцы. Простите меня за то, что я была слепа, глуха, нет, я не понимала". Никто из них не извинился... Не деньгами тыкать и махать перед украинцами, я отстрою... Месяц нужно было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене происходит? У тебя людей убивали в Ирпене, ты месяц ждала? Ради чего?" – говорила артистка.