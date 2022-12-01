О приезде в Харьков, 20-летии творчества и русскоязычных песнях: интервью с Сергеем Бабкиным

Один из популярнейших украинских артистов Сергей Бабкин отмечает 20-летие творчества. На этот год у музыканта было много планов, но россияне разрушили их. Мы пообщались с Сергеем о его приезде в Украину, родном Харькове, а также узнали, что будет с его русскоязычными треками.

До полномасштабного вторжения Сергей с семьей жил в Харькове, говорил по-русски, хотя уже несколько лет пишет украиноязычные песни. Теперь артист откровенно рассказал, будет ли выполнять дальше хиты, которые писал по-русски.

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Также в разговоре для проекта "Интервью24" Бабкин поделился впечатлениями от приезда в Харьков, где побывал впервые за 9 месяцев полномасштабной войны. Сергей рассказал об участии в совместном проекте с "хорошим русским" Борисом Гребенщиковым, за которое на него полился хейт. А также впервые эксклюзивно рассказал, к какому международному проекту присоединился в канун рождественских праздников. Обо всем этом и многом другом – читайте дальше.

Город и его люди – несокрушимые, – о приезде в Харьков и уличном концерте

Сергей, впервые за время полномасштабной войны вы приехали в Украину. Почему сейчас? Ведь враг продолжает обстреливать украинские города, опасность остается. А Харьков – один из городов, которые наибольше страдают от обстрелов.

Начиная с апреля я нахожусь в перманентном благотворительном туре. Это не тур, в котором месяц или полтора езжу из города в город, даю концерты через день. Но если просмотреть расписание моих сольных выступлений, концертов 5'nizza и выступлений в рамках программы "Добрый вечер, мы из Украины", то это будет выглядеть как одно большое турне. Мы сыграли примерно 50 концертов и все или большую часть средств отправляли волонтерским организациям, которые помогают харьковчанам и харьковской ТрО. Как только нашлись организаторы, готовые сделать концерты в Украине, я сразу приехал. Благодаря нашим друзьям, мы успели отыграть эти концерты и сделать еще несколько импровизированных выступлений: в "Охматдете", для наших защитников, под открытым небом в родном Харькове. В Харькове специально играли в таком месте, чтобы в случае воздушной тревоги все могли быстро укрыться в укрытиях.

К слову И снег не помешал: Сергей Бабкин выступил с уличным концертом в Харькове – атмосферное видео

Многие харьковчане не уезжали из города, остаются там несмотря на постоянные обстрелы оккупантов. Что вам говорили при встрече? Ведь именно в Харькове есть много ваших поклонников, которые пришли в холод и снег, чтобы послушать уличный концерт.

Да, многие остаются, несмотря на обстрелы. В частности, мой отец. Я никогда не мог представить это, но увидел, что люди адаптируются даже к смертельной опасности. Да, война очень сильно чувствуется, но город и его люди несокрушимы. Жизнь продолжается, люди влюбляются, женятся, рожают детей. Это очень важно, ведь именно ради этого Украина борется за свою независимость и свободу. Я благодарен каждому, кто защищает страну с оружием в руках, кто работает ради победы в городах и селах, кто ликвидирует последствия обстрелов, кто пытается обеспечить нормальную жизнь во время войны. И я невероятно благодарен каждому, кто пришел на мои концерты во Львове, Киеве и особенно тем людям, которые были со мной на выступлении в Харькове! Мы также внесли свой скромный вклад в общее дело.

Какой Харьков для вас сейчас? Как изменился за эти 9 месяцев?

В Харькове мы постоянно испытывали смешанные ощущения. Очень соскучились по дому, родным, друзьям, по всем нашим местам силы. Но радость омрачалась болью и ненавистью к оккупантам. Как только видишь один из домов, разрушенных ракетами или снарядами, ты уже не можешь радоваться. Разрушения велики, но я уверен, что после победы Харьков восстановится очень быстро.



Сергей Бабкин выступил для военных / Фото пресс-службы артиста

20-летие творчества и сборник The Best

В этом году вы отмечаете 20-летие творческой деятельности. До войны планировали какое-нибудь празднование этой важной даты?

У нас были грандиозные планы! Столько всего… Мы начали готовить специальную программу в сопровождении оркестра. Планировали большой тур по городам Украины, несколько совместных композиций с другими артистами. Хотели выдать эту программу с оркестром на виниле. Но война перечеркнула и мои планы и планы каждого украинца. Единственное, что мы все-таки сделали – это буквально на днях издали на стриминговых платформах сборник The Best. Он увидел свет 25 ноября, и мы, кроме всех популярных и знаковых для меня песен, включили в нее две новые, которые должны были выйти в альбоме "Космотато". Его релиз также отменили из-за вторжения. Ничего, мы все навернем после победы.

– сборник лучших песен артиста за 20-летнюю карьеру. В компиляцию вошли 23 композиции, ранее выходившие на его сольных альбомах, а также две новые – "Проте" и "Еще осень совсем молодая". Также в сборнике услышана песня "Зеленый чай", которая была впервые обнародована в альбоме Святослава Вакарчука "Брюссель" 2011 года, но никогда не была выпущена на пластинках самого Бабкина. Слушайте The Best по ссылке



Сергей Бабкин издал сборник The Best / Фото пресс-службы артиста

Об участии в проекте с Гребенщиковым, Дэйвом Стюартом и Стиви Никс

Не так давно сеть свирепствовала из-за вашего трека Face to Face, который записали с "хорошим русским" Борисом Гребенщиковым. Хотя этот артист с февраля открыто поддерживает Украину, не живет в России, но до полномасштабного вторжения он не выступал против режима Путина. Для того чтобы не согласиться с действиями властей своей страны, нужно было, чтобы они запустили ракеты по мирным украинцам. Соглашаетесь ли вы с украинцами, которые выразили свое возмущение по поводу такого совместного проекта?

На самом деле, Борис Гребенщиков на стороне Украины не с февраля, а с начала агрессии в 2014 году. Возможно, он не делал каких-либо громких заявлений, это вообще ему не очень характерно. Но он был очень частым гостем в Украине, особенно после 2014 – играл много концертов, записывался в Киеве, выступал с украинским оркестром. Мы очень давно знакомы, дружим, много раз встречались, когда он приезжал в Харьков с концертами.



Сергей Бабкин / Фото пресс-службы артиста

После 24 февраля он отыграл несколько благотворительных концертов в поддержку Украины, с первого дня публично осуждал войну, называл кремлевский режим преступниками, а происходящее в России – фашизмом. Я и до вторжения никогда не воспринимал его как именно русского музыканта. В России его концерты сейчас запрещены, это о многом свидетельствует. Сам Борис не первый год живет в Лондоне, а половина его группы вообще ирландцы. То, что он родился когда-то в Санкт-Петербурге и имеет паспорт страны-агрессора, для меня не имеет значения. Гораздо важнее, какие принципы он исповедует, какой выбор делает во время борьбы добра со злом (а именно это и происходит сейчас) и каковы его поступки.

Любые действия любого человека всегда подвергаются определенной критике. Ибо у каждого человека свое восприятие действительности, свой опыт, свои принципы и ценности. Я уверен, что каждый должен руководствоваться собственными ценностями и принципами. Те, кто их разделяют, будут поддерживать, а те, кто не разделяют, будут критиковать или даже возмущаться. При этом сущность свободы. И за нее мы сейчас все вместе боремся.

Важно отметить, что Face To Face не наша песня с Гребенщиковым. Ее исполняют четыре артиста, и кроме нас там еще Дэйв Стюарт из Eurythmics и Стиви Никс из Fleetwood Mac. Музыку к ней написал именно Дэйв. Вы же понимаете, какого масштаба это звезды, и насколько большую огласку приобретают проекты с их участием. Благодаря этой песне мы еще раз привлекли внимание мирового сообщества к войне. Все деньги от стриминга композиции будут направляться в фонд UNITED24. Это важный проект и я счастлив, что мог к нему приобщиться.

Сергей Бабкин, Дэйв Стюарт, Борис Гребенщиков, Стиви Никс – Face To Face: смотрите видео онлайн

Если в России что-то изменится, – о "хороших русских" в Украине

Многие ваши коллеги отмечают, что нам нужно как можно скорее избавиться от всего российского, ведь в Украине не должно быть ничего, что бы связывало нас с врагом. По вашему мнению, после войны в Украине есть место для "хороших русских"?

Думаю, кто угодно и что угодно из России не будет иметь в Украине места долгие годы или даже десятилетия. Конечно, единичные случаи, думаю, все-таки будут – кто-нибудь будет играть концерты или делать что-то еще. Но если говорить в целом – нет. Слишком велики человеческие жертвы, слишком велики разрушения, а уровень ненависти – максимальный. Когда ненависть так сильна, люди не готовы разбираться – кто "хороший", а кто не очень. Сразу будет распространяться все, что поступает с той территории. Возможно, если в России что-то изменится – режим упадет, исчезнет имперская пропаганда, виновные в ужасных преступлениях будут наказаны, а российское общество пройдет через покаяние, как это было с немецким после Второй мировой, тогда есть шанс на какую-то нормализацию. Но я не верю, что их общество способно на такое.



Сергей Бабкин на концерте / Фото пресс-службы артиста

А как можете прокомментировать, что треки российских артистов до сих пор занимают первые места среди украинцев? Почему даже во время полномасштабной войны украинцы не могут отказаться от русской музыки?

На мой взгляд, это в основном отражение вкусов подростков, которые и являются самыми активными слушателями. Когда тебе 13 или 14 лет, ты не связываешь эти вещи между собой. Ты слушал кого-нибудь, и именно эта музыка была для тебя важна. Потом Россия напала на Украину, но при чем здесь музыка, которую ты слушал? Я уверен, что большинство в этом возрасте далеко в своих раздумьях не уходят. Они просто слушают то, что им нравится. И не размышляют, из России тот артист, из Беларуси или из Казахстана. Думаю, что дело в этом.

Это не мой путь, – поет ли Бабкин свои русскоязычные треки

Ваша коллега Тина Кароль заявила, что отказалась от всех своих русскоязычных песен, а это большинство репертуара артистки. С 24 февраля она не исполняет их на концертах. В вашем репертуаре также много русскоязычных песен. Что будете делать с ними?

Я не уверен, но мне кажется, что Тина Кароль поет песни разных авторов, так что это на самом деле "репертуар". Она – певица и может выбирать песни любых авторов. Любой будет счастлив, если Тина споет песни его авторства.

Я не певец, я – автор-исполнитель. То есть единственный автор своих песен. Мое творчество – это продолжение личности. Я пишу песни уже двадцать лет, всегда делал это искренне. Отказываться от своих песен лично для меня – это как отказываться от самого себя. Это не мой путь. Путин или российские военные преступники не изменят моего отношения к моим песням.



Сергей Бабкин на концерте / Фото пресс-службы артиста

На каждом концерте я пою, что, по моему мнению, соответствует моменту. В этом году я действительно исполняю гораздо меньше старых песен, на многих концертах вообще не пою ничего по-русски. Так чувствую, именно так мне подсказывает сердце. Но вообще от каких-либо своих песен никогда не откажусь. Они написаны из всего сердца и отражают то, кем я был в тот момент.

Теперь Сергей Бабкин будет писать песни только на украинском языке?

Начиная с 2016 года, девяносто процентов моих песен написаны на украинском. Вышедший в 2018-м альбом "Музасфера" вообще состоит исключительно из украиноязычных треков. Но если при каких-то условиях в будущем у меня родится песня на русском, я не буду дважды думать, записывать ее или нет. Это и есть свобода. И именно свободой духа и воли мы отличаемся от наших соседей.



Сергей Бабкин выступил для военных / Фото пресс-службы артиста

О Нацотборе на Евровидение-2023

Совсем скоро состоится финал Нацотбора на Евровидение-2023. Как думаете, кто в этом году победит? За кого будете болеть?

Если честно, Евровидение – это не то, за чем я слежу. Конечно, я очень радовался, когда Украина победила в этом году, но для меня был важен сам факт победы и то, что она помогает распространять информацию о войне и борьбе Украины. Но даже не знаю, кто в этом году участвует в Национальном отборе и как именно он будет проходить.

О "Голосе страны-12" и победительнице Марии Квитке

20 ноября состоялся суперфинал "Голоса страны-12". Однако победительницу Марию Квитку подвергли критике в сети. Якобы она победила, потому что была в команде мецената Андрея Мацолы. Вы следили за проектом этого года? Что можете сказать по этому поводу?

Я очень ответственный человек, поэтому, когда участвую в каком-то телевизионном проекте, то погружаюсь с головой, живу этим, болею, слежу. Именно так было, когда я сидел в кресле звездного тренера "Голоса страны" в 2017 – 2018 годах. Но сейчас у меня просто нет ни времени, ни энергии, чтобы следить за телевизионными проектами. Могу только сказать, что команда "Голоса" – высокопрофессиональная. Уверен, что кто бы ни одержал победу в этом сезоне, он одержал ее честно.



Сергей Бабкин выступил в Охматдете / Фото пресс-службы артиста

Как пройдут новогодние праздники в семье Сергея Бабкина

Приближаются новогодние праздники, но в этом году они, к сожалению, не доставляют радости так, как раньше. Какие праздники будут в вашей семье?

Будем праздновать в кругу семьи. Это же и есть величайшее счастье! Если вы уже спросили о праздниках, расскажу еще об одном международном проекте, в котором имел честь принять участие. Это альбом классических рождественских песен в исполнении мировых звезд, средства которого будут также переданы на помощь Украине. Я для этого проекта спел рождественский гимн Silent Night в дуэте с легендарным гитаристом Хосе Фелисиано. Вы, кстати, первые, кому об этом рассказал.