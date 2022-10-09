В песне Face to Face сплелись английский, русский и украинский языки. Над ней работал не только Сергей Бабкин и Борис Гребенщиков, но и британский музыкант Дэйв Стюарт, которого знают как гитарист группы Eurythmics, и американская певица Стиви Никс из группы Fleetwood Mac.

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Сергей Бабкин спел с "хорошим русским" Гребенщиковым

Для меня большая честь быть частью этой композиции и записываться с настоящими легендами. Я также безгранично благодарен им и всему мировому музыкальному сообществу за поддержку Украины в эти трудные времена,

– гордо прокомментировал Сергей Бабкин.

Он также добавил, что трек Face to Face не только о боли из-за войны, но и о надежде и победе, которая уже "на горизонте".

Сергей Бабкин, Борис Гребенщиков, Дэйв Стюарт, Стиви Никс – Face to Face

Сеть "взорвалась" критикой

Фоловеров Сергея Бабкина разозлило то, что он тянет в Украину "хороших русских", когда их страна продолжает запускать ракеты по нашим городам и убивать наших людей. От шквала критики музыканта не спасло даже то, что все деньги со стриминга Face to Face будут поступать на счет UNITED24:

"Вам нормально на 8 месяце полномасштабной войны с Россией записывать общие песни с российским исполнителем?";

"Какой Гребенщиков, Сергей, что с вами не так?";

"Сколько можно сотрудничать с россиянами? Зачем, ради чего? Без Гребенщикова эта коллаборация была бы действительно классной, а так выглядит, как отбеливание врагов. Кажется, Сергей уже простил русским Харьков и готов с ними дружить";

"Хм, кажется, это тот самый Гребенщиков, который в интервью сказал, что "не видел украинцев в Крыму". Уместная коллаборация";

"Вам нормально сотрудничать с россиянами? Это неуважение к себе и своим слушателям";

"Извините, но как же вы за*бали с теми хорошими русскими, они еще не перестали нас убивать на нашей же земле, как вы тянете их в наше пространство. Когда это закончится? Сколько украинцев должно еще погибнуть?"

"В Украине большинство "какая разница" несмотря на войну";

"Почему нельзя обойтись без русни? В Украине столько людей, травмированных войной, для них одно упоминание о раше – это значительный триггер. Но Сергей не хочет их уважать, лучше уважать русню".

Правда, есть и те, кому безразлично, с кем поет Бабкин, они все равно умилены:

"Спасибо. Очень трогательная песня, какая-то надежда появились в душе, потому что уже нет сил плакать";

"Я плачу и не могу остановиться, но чувствую, что это целебные слезы, впервые с начала войны";

"Прекрасно. До слез и мурашек! Любимые исполнители вместе";

"Классная песня, жаль, что все равно захейтят из-за БГ (Бориса Гребенщикова, – 24 канал)".

Напомним, Борис Гребенщиков – русская рок-легенда, лидер группы "Аквариум". Он с февраля открыто поддерживает Украину, осуждает Россию за войну, которую та развязала еще 8 лет назад, и понимает, что на его Родине "все средства массовой информации врут".



Гребенщиков уже много лет живет в Великобритании и даже выступал на благотворительном концерте репера Оксимирона в Лондоне. Неудивительно, что в родной России он в списке "неугодных" артистов.