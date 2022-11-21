Из 12 вокалистов в суперфинале оказались четверо участников. Каждую команду представлял тот вокалист, который на первом этапе получил наибольшее количество голосов от звездных тренеров и зрителей.

Не пропустите Голос страны 12 сезон 12 выпуск: нашумевший суперфинал по метро и эмоциональный выбор победителя

Давид Маскиса – команда Нади Дорофеевой

Василий Палюх – команда Потапа

Мария Квитка – команда "Второй шанс"

Сергей Соловьев – команда Оли Поляковой

Среди этих четырех вокалистов только зрители выбирали того, кто станет победителем в 12-м сезоне. Согласно результатам голосования победила Мария Квитка.

Почему зрители недовольны таким результатом

Однако в комментариях под сообщением о победительнице большинство зрителей выражают свое недовольство. Многие отмечают, что Мария Квитка победила, потому что была участницей команды "Второй шанс", а Андрей Мацола – меценат, о котором очень много говорили во время всех эфиров.

Также вызывает возмущение тоже, что среди суперфиналистов был военный Давид Маскиса, который защищает Украину на фронте, но не получил звание "Голоса страны".

"Ну конечно, это же команда Андрея Мацоли. Не просто так о нем говорили весь сезон".

"Ужас. Полное разочарование. Не поддержать военного и не сделать его "Голосом страны" в такое время – стыд".

"Это просто ужас! Что с нашими шоу не так? В начале эфира "слили" всех сильных просто подбором песен. Из 4-ки суперфиналистов победитель однозначно Сергей Соловьев".

"Были более мощные выступления".

"По-моему, она была самой плохой из всех суперфиналистов".

"Даже из комментариев видно, что у Марии 4 место, а она выиграет".

"Худшее выступление в суперфинале".

"Кто выиграл? Участница команды Андрея Мацолы".

"Те, кто действительно пел хорошо и душой, – выбыли. Где справедливость?"

Также обращают внимание на то, что Мария плохо спела "Червону руту", которую в конце эфира исполняли все участники и звездные тренеры.

"Просто очень странно, что победительница не попадала в ноты песни "Червона рута".

"Червона рута" разочаровала".

"Извините, а что это было во время песни "Червона рута"?"

"Червона рута" на "Голосе страны-12": смотрите видео онлайн

Но поклонники Квитки не оставляют ее саму и поддерживают, защищают.