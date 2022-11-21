Из 12 вокалистов в суперфинале оказались четверо участников. Каждую команду представлял тот вокалист, который на первом этапе получил наибольшее количество голосов от звездных тренеров и зрителей.
Не пропустите Голос страны 12 сезон 12 выпуск: нашумевший суперфинал по метро и эмоциональный выбор победителя
- Давид Маскиса – команда Нади Дорофеевой
- Василий Палюх – команда Потапа
- Мария Квитка – команда "Второй шанс"
- Сергей Соловьев – команда Оли Поляковой
Среди этих четырех вокалистов только зрители выбирали того, кто станет победителем в 12-м сезоне. Согласно результатам голосования победила Мария Квитка.
Почему зрители недовольны таким результатом
Однако в комментариях под сообщением о победительнице большинство зрителей выражают свое недовольство. Многие отмечают, что Мария Квитка победила, потому что была участницей команды "Второй шанс", а Андрей Мацола – меценат, о котором очень много говорили во время всех эфиров.
Также вызывает возмущение тоже, что среди суперфиналистов был военный Давид Маскиса, который защищает Украину на фронте, но не получил звание "Голоса страны".
- "Ну конечно, это же команда Андрея Мацоли. Не просто так о нем говорили весь сезон".
- "Ужас. Полное разочарование. Не поддержать военного и не сделать его "Голосом страны" в такое время – стыд".
- "Это просто ужас! Что с нашими шоу не так? В начале эфира "слили" всех сильных просто подбором песен. Из 4-ки суперфиналистов победитель однозначно Сергей Соловьев".
- "Были более мощные выступления".
- "По-моему, она была самой плохой из всех суперфиналистов".
- "Даже из комментариев видно, что у Марии 4 место, а она выиграет".
- "Худшее выступление в суперфинале".
- "Кто выиграл? Участница команды Андрея Мацолы".
- "Те, кто действительно пел хорошо и душой, – выбыли. Где справедливость?"
Также обращают внимание на то, что Мария плохо спела "Червону руту", которую в конце эфира исполняли все участники и звездные тренеры.
- "Просто очень странно, что победительница не попадала в ноты песни "Червона рута".
- "Червона рута" разочаровала".
- "Извините, а что это было во время песни "Червона рута"?"
"Червона рута" на "Голосе страны-12": смотрите видео онлайн
Но поклонники Квитки не оставляют ее саму и поддерживают, защищают.
- "Какие-то обиженные дамы в комментариях. Победила та, которая разорвала всех".
- "Марийка, я очень тобой горжусь и болею за тебя! Я знаю, какая ты талантливая и сколько ты делаешь для развития украинской культуры! Ты невероятная – это самое малое, что можно сказать! Сил тебе и вдохновение! Ты особенная".