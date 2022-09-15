Украинская телеведущая Стася Ровинская поделилась деталями отношений с мамой в детстве. Она рассказала, что Снежана Егорова была очень суровой.

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Стася Ровинская о маме

Ведущая, живущая в Америке, рассказала, что ее детство было непростым. Перед приходом домой она заглядывала, стоит ли во дворе мамино авто, чтобы подготовиться к встрече с ней.

Я боялась возвращаться домой. Это могло быть что угодно. Ну просто такая атмосфера не очень приятная. Постоянно в таком напряжении живешь. Это трудно, когда ты не можешь расслабиться даже у себя дома. Взбучка была во что бы то ни стало, это зависело от настроения. Когда ты видишь несправедливость во всем, ты не заслужила, или даже если заслужила, можно это как-то иначе обсудить,

– призналась Стася Ровинская.

В то же время с ее отцом были гораздо лучшие отношения. Музыкальный продюсер Семен Горов поддерживал дочь и заступался за нее.

"Когда ты в этом живешь, тебе кажется, что это нормально. Когда мне пишут: "Нельзя так с мамой, это же твоя мама". Да можно. С кем угодно можно. Нельзя так с детьми обращаться. Нельзя быть такой человеком, который угнетает и постоянно так себя ведет. Если ты чувствуешь, что это не нормально, неважно, кто это, надо идти из этих отношений. И не надо писать, что тебя Бог накажет, пусть так думают люди, которые так поступают, что им прилетит. Я гораздо лучше стала чувствовать себя, когда я полностью прекратила общаться. Я стала гораздо увереннее в себе, счастлива", – поделилась Ровинская.



Снежана Егорова и Стася Ровинская / Фото из инстаграма ведущей

Напомним, Стася Ровинская полностью прекратила отношения с матерью. Недавно она признавалась, что сделала это не только из-за ее политических взглядов, но и проблем в отношениях. Об этом она совсем не жалеет.

"Перестала с ней полностью общаться за год до войны. Просто не говорила об этом. Это тянулась всю мою жизнь. Просто нашла наконец в себе силы это прекратить. В моем случае это супер! Это увольнение и победа над собой. Выход из состояния жертвы и наконец-то нормальная жизнь. Я стала легче дышать после этого".