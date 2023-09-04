Селена Гомес перенесла операцию после того, как сильно травмировалась: в каком состоянии певица

Популярная певица Селена Гомес шокировала подписчиков фотографией с гипсом на руке. Как оказалось, со знаменитостью произошел несчастный инцидент. Исполнительница рассказала, что травмировалась, когда возвращалась от машины домой.

Она споткнулась, упала и сломала руку. После чего перенесла операцию. Теперь у нее есть много синяков на руке и теле.

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Селена Гомес серьезно травмировалась

Звезда призналась, что упала из-за платья. Из-за того, что оно было длинным, Селена на него наступила, споткнулась и упала.

Я бы хотела, чтобы у меня была действительно крутая история о том, что я спасла чью-то жизнь или нечто подобное. Но я была в длинном платье – это было летнее платье – я шла от машины к дому и споткнулась,

– рассказала певица.



Селена Гомс травмировалась / Скриншот с инстаграмм-сторис

Сейчас знаменитость продолжает заниматься привычными делами, но уже с поврежденной рукой.

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