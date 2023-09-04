Британская актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас женились около 4 лет. Их отношения, похоже, завершились, – утверждает американская пресса.

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Софи Тернер и Джо Джонас расстаются

Стало известно, что Джо Джонас нанял адвоката по разводам. Вероятно, именно он стал инициатором разрыва брака.

Последние месяцы пара вроде бы проводит время врозь, хотя Софи в последний раз выкладывала фото с мужем еще 2 недели назад. Также источники сообщают, что уже полгода у супругов напряженные отношения. Ни Софи, ни Джо не хотят давать прессе комментарии.



Софи Тернер и Джо Джонас / Фото из инстаграма Софи Тернер

Что известно о браке Софи Тернер и Джо Джонаса