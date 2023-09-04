Британская актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас женились около 4 лет. Их отношения, похоже, завершились, – утверждает американская пресса.
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Софи Тернер и Джо Джонас расстаются
Стало известно, что Джо Джонас нанял адвоката по разводам. Вероятно, именно он стал инициатором разрыва брака.
Последние месяцы пара вроде бы проводит время врозь, хотя Софи в последний раз выкладывала фото с мужем еще 2 недели назад. Также источники сообщают, что уже полгода у супругов напряженные отношения. Ни Софи, ни Джо не хотят давать прессе комментарии.
Софи Тернер и Джо Джонас / Фото из инстаграма Софи Тернер
Что известно о браке Софи Тернер и Джо Джонаса
- Звезда "Игры престолов" и солист Jonas Brothers закрутили роман в 2016 году, когда начали переписываться в соцсетях. Их знакомству также способствовали общие друзья.
- В следующем году переписки переросли в любовь, поэтому пара обручилась. В 2019 году Софи и Джо сыграли неожиданную свадьбу в Лас-Вегасе, а затем еще раз поженились на романтической церемонии во Франции.
- Софи Тернер и Джо Джонас воспитывают двоих детей – 3-летнюю дочь Виллу и годовалую дочь, имя которой пара скрывает. Актриса всегда настаивала на конфиденциальности в отношении детей и даже обращалась к папарацци с просьбой об уважении к личному пространству.