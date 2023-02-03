Селена Гомес показала честные фото без макияжа: как она выглядит

3 февраля 2023, 18:59
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Селена Гомес

Знаменитая артистка Селена Гомес опубликовала честные фотографии в сети. Она показала, как смотрится без макияжа.

Американская артистка Селена Гомес опубликовала искренние фото на личной странице в инстаграмме. Она продемонстрировала фото без макияжа.

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Селена Гомес показала фото без макияжа

Исполнительница показала несколько честных селфи, которые сделала без макияжа, укладки и фотошопа. Она позировала перед камерой в свитшоте, дополнив повседневный образ массивными серьгами-кольцами.

Селена Гомес – одна из певиц, призывающая не стесняться своего тела, а также принимать его вместе с недостатками. На фото видно, что кожа лица артистки не идеальна, но в этом и есть красота.


Селена Гомес / Фото из инстаграма Селены Гомес


Селена Гомес / Фото из инстаграма Селены Гомес

В комментариях Селену Гомес засыпали комплиментами и добрыми словами:

  • "Самая красивая";
  • "природная красота";
  • "Ты красавица";
  • "Королева";
  • "Икона";
  • "Одна из немногих, которых не разрушила индустрия";
  • "Спасибо, что показываешь, что это нормально – быть простым человеком".

Как звезды выглядят без макияжа

В последнее время знаменитости все меньше стесняются публиковать честные фотографии, не обработанные редактором.

  • Да, Ким Кардашян показывала, как выглядит в повседневной жизни – с настоящими волосами и без макияжа. Фотографию она сделала вместе с дочерью.
  • Украинские звезды также не стесняются позировать без макияжа. Тина Кароль делала такие снимки в автомобиле и тоже показала свой завтрак.
  • Участницы "Холостяка" на одну из церемоний роз пришли в похожих образах и впервые без грима и укладок – чтобы продемонстрировать натуральную красоту.
Автор: Марія Касій